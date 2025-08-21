Банки Беларуси вводят изменения по кредитам

Банки Беларуси вводят изменения по кредитам1
- 21.08.2025, 20:42
Некоторые банки ввели новшества по займам. Они касаются в том числе тех, кто хочет в кредит купить автомобиль.
«Технобанк» объявил, что к кредитному продукту «Рассрочка» присоединились новые партнеры. Это магазин напольных покрытий «Ламинат Люкс» и компания «Заборчик.бел», которая занимается установкой и монтажом заборов и ограждений. Срок рассрочки — 6 и 9 месяцев.
«Банк БелВЭБ» сократил максимальный срок кредитования по займу «На потребительские нужды» — с 5 лет до 1 года, пишет Myfin.by.
«Сбер Банк» ввел новшества по кредитам на автомобили. К примеру, по займу «Купи авто в Online» были добавлены две новые программы: первая — партнеры «Автоцентр «Атлант-М Боровая» и «Атлант-М Фарцойгхандель», а вторая — «Альфорт». При этом по кредиту «Стрела!» процентные ставки стали ниже.
«МТБанк» увеличил максимальную сумму по займу «Проще простого онлайн» — с 5 тыс. до 25 тыс. рублей.
«Белагропромбанк» уменьшил ставку по кредиту «На автомобиль» на 5,9 процентного пункта — до 19,1% годовых. По займу «На электромобиль» ставка сократилась на 6 процентных пунктов — до 19% годовых, а предельный срок кредитования вырос с 5 до 7 лет.