Зеленский: Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу

Зеленский: Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу1
- 21.08.2025, 20:52
- 2,566
Удар России по американскому заводу Flex в Мукачево был показательным и целенаправленным.
Так российский диктатор Владимир Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу на уровне лидеров.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский отметил, что в Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие, которое не было военным объектом.
По его словам, это был целенаправленный удар именно по американской собственности и инвестициям в Украине.
«Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа относительно переговоров об окончании войны», - подчеркнул президент.
Он отметил, что есть два формата на уровне лидеров, в которых реально достичь прогресса. Двусторонний формат — Украина и Россия. И трехсторонний — Украина, США и Россия.
Именно это обсуждали в Вашингтоне. Также Путин говорил об этом во время телефонного разговора с Трампом.
«Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще и запускают ракеты по американскому предприятию — как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням», - подчеркнул Зеленский.