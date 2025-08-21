закрыть
Зеленский: Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу

1
  • 21.08.2025, 20:52
  • 2,566
Зеленский: Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу

Удар России по американскому заводу Flex в Мукачево был показательным и целенаправленным.

Удар России по американскому заводу Flex в Мукачево был показательным и целенаправленным. Так российский диктатор Владимир Путин пытается соскочить с необходимости проводить встречу на уровне лидеров.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что в Мукачево россияне фактически сожгли американское предприятие, которое не было военным объектом.

По его словам, это был целенаправленный удар именно по американской собственности и инвестициям в Украине.

«Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа относительно переговоров об окончании войны», - подчеркнул президент.

Он отметил, что есть два формата на уровне лидеров, в которых реально достичь прогресса. Двусторонний формат — Украина и Россия. И трехсторонний — Украина, США и Россия.

Именно это обсуждали в Вашингтоне. Также Путин говорил об этом во время телефонного разговора с Трампом.

«Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще и запускают ракеты по американскому предприятию — как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням», - подчеркнул Зеленский.

