В Германии работник фабрики украл две тонны кофе
- 21.08.2025, 21:21
Мужчину на время следствия отпустили, но его автомобиль конфисковали.
Жителя немецкого Гамбурга обвинили в краже в особо крупных размерах. В частности, 31-летнего мужчину подозревают в том, что он присвоил себе более двух тонн кофе с работы. Об этом сообщила в четверг полиция Гамбурга.
Фабрика в Гамбурге в начале августа обратилась в полицию из-за подозрения, что один из работников крадет кофе и затем перепродает его. В начале недели правоохранители задержали 31-летнего мужчину, в автомобиле которого нашли около полутонны свежесмолотого кофе, расфасованного в однокилограммовые мешки.
По запросу прокуратуры Гамбурга полицейские обыскали квартиру и два гаража, принадлежащие работнику.
«Они изъяли еще 1900 килограммов кофе, более 20 тысяч евро наличными и высококачественные наручные часы как возможные доходы от преступления и доказательства», - говорится в сообщении.
