Российский «Град» разлетелся на куски от украинских FPV-дронов 21.08.2025, 21:34

Видео.

Защитники 14-й бригады оперативного назначения НГУ «Червона Калина» совместно со смежными подразделениями уничтожили российский РСЗО «Град» на Покровском направлении.

На видео бригады в соцсетях видно, как украинские военные подняли в небо дрон, сбросили боеприпас и разнесли в клочья российскую технику, сообщает Цензор.НЕТ.

Военные назвали ее «жирным уловом» и добавили, что она претендует на медаль за самый зрелищный фейерверк этого лета. По их словам, судьба экипажа пока неизвестна, но есть предположение, что они уже не навредят украинцам.

