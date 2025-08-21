закрыть
Российский «Град» разлетелся на куски от украинских FPV-дронов

  • 21.08.2025, 21:34
Российский «Град» разлетелся на куски от украинских FPV-дронов

Видео.

Защитники 14-й бригады оперативного назначения НГУ «Червона Калина» совместно со смежными подразделениями уничтожили российский РСЗО «Град» на Покровском направлении.

На видео бригады в соцсетях видно, как украинские военные подняли в небо дрон, сбросили боеприпас и разнесли в клочья российскую технику, сообщает Цензор.НЕТ.

Военные назвали ее «жирным уловом» и добавили, что она претендует на медаль за самый зрелищный фейерверк этого лета. По их словам, судьба экипажа пока неизвестна, но есть предположение, что они уже не навредят украинцам.

