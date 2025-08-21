закрыть
Тихановский утверждает, что пропавшая Мельникова жива и на свободе

  • 21.08.2025, 22:04
Анжелика Мельникова

Блогер и бывший политзаключенный заявил, что видел видео с экс-спикеркой «Координационного совета».

Блогер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский утверждает, что видел видеозапись, на которой пропавшая экс-спикерка «Координационного совета» Анжелика Мельникова «на свободе», передает «Еврорадио».

«Я с Мельниковой не знаком, — говорит Тихановский. — Но могу сказать, что ко мне ребята обращались, показывали видео, что Мельникова на свободе».

Из слов Сергея Тихановского также следует, что в ближайшее время это видео может появиться в публичном доступе.

Бывшая лидерка Координационного совета Анжелика Мельникова не выходит на связь с конца марта 2025 года. Известно, что в конце февраля женщина вылетела из Варшавы в Лондон, а затем — на Шри-Ланку и в Дубай. Больше о ее судьбе ничего не известно.

По данным «Киберпартизан», в 2023 году она летала на Кубу с Алексеем Лабеевым, который считается агентом КГБ.

