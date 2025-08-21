Трамп: Через две недели будем знать, будет ли мир в Украине, или придется изменить подход 21.08.2025, 22:11

Президент США заинтриговал очередным заявлением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация получит четкое понимание ситуации в Украине в течение следующих двух недель. Если мир не будет достигнут, он отметил, что «придется изменить подход».

Об этом американский президент сказал в интервью для подкаста Todd Starnes Show.

«Это ужасная война. 5−7 тысяч погибших солдат в неделю. Примерно через две недели мы узнаем [удастся ли завершить войну], после этого, возможно, придется изменить подход, но довольно скоро мы узнаем», — сказал Трамп.

