21 августа 2025, четверг, 22:18
Трамп: Через две недели будем знать, будет ли мир в Украине, или придется изменить подход

  • 21.08.2025, 22:11
Президент США заинтриговал очередным заявлением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация получит четкое понимание ситуации в Украине в течение следующих двух недель. Если мир не будет достигнут, он отметил, что «придется изменить подход».

Об этом американский президент сказал в интервью для подкаста Todd Starnes Show.

«Это ужасная война. 5−7 тысяч погибших солдат в неделю. Примерно через две недели мы узнаем [удастся ли завершить войну], после этого, возможно, придется изменить подход, но довольно скоро мы узнаем», — сказал Трамп.

