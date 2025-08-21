закрыть
21 августа 2025, четверг, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь вводит лицензирование на вывоз яблок

  • 21.08.2025, 22:14
Беларусь вводит лицензирование на вывоз яблок

С 1 сентября.

С 1 сентября в Беларуси на полгода вводится лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщает пресс-служба правительства.

Вывоз яблок вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

«Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии», — говорят в правительстве.

Постановление, как поясняют в ведомстве, принято «в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме».

Ранее на проблему возможной нехватки яблок обращал внимание председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Чиновник констатировал, что после трех волн весенних заморозков очень серьезно пострадали сады.

— В 2024 году мы получили урожай 120 тысяч т яблок, а с учетом погодных условий в 2025-м планируется урожай в пределах 37−40 тысяч т, что в три раза меньше, чем в 2024-м, — сказал он.

При этом Пархомчик заверил, что «даже 40 тысяч т хватит накормить Беларусь». Потому что 85−87 тысяч т мы обычно экспортировали.

— Мы где-то не досчитаемся в экспортном потенциале, но найдем, как возместить эти потери. В принципе, яблоки есть, и они будут в закладке для поступления на прилавки в 2026 году, — пообещал председатель Брестского облисполкома.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук