Беларусь вводит лицензирование на вывоз яблок 21.08.2025, 22:14

С 1 сентября.

С 1 сентября в Беларуси на полгода вводится лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр, сообщает пресс-служба правительства.

Вывоз яблок вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

«Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии», — говорят в правительстве.

Постановление, как поясняют в ведомстве, принято «в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме».

Ранее на проблему возможной нехватки яблок обращал внимание председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Чиновник констатировал, что после трех волн весенних заморозков очень серьезно пострадали сады.

— В 2024 году мы получили урожай 120 тысяч т яблок, а с учетом погодных условий в 2025-м планируется урожай в пределах 37−40 тысяч т, что в три раза меньше, чем в 2024-м, — сказал он.

При этом Пархомчик заверил, что «даже 40 тысяч т хватит накормить Беларусь». Потому что 85−87 тысяч т мы обычно экспортировали.

— Мы где-то не досчитаемся в экспортном потенциале, но найдем, как возместить эти потери. В принципе, яблоки есть, и они будут в закладке для поступления на прилавки в 2026 году, — пообещал председатель Брестского облисполкома.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com