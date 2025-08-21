закрыть
Bloomberg: Заявление Лаврова фактически сорвало переговоры между Россией и США

  • 21.08.2025, 22:27
  • 2,390
Bloomberg: Заявление Лаврова фактически сорвало переговоры между Россией и США

Комментарии главы МИД РФ – это попытка затянуть процесс.

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов заявили агентству, что считают комментарии Лаврова попыткой затянуть процесс. Они также выразили сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

По словам европейского чиновника, отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически разрушил переговоры России с США.

Теперь Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины и превратить встречу Путина и Зеленского во встречу чиновников более низкого уровня, чтобы избежать новых санкций со стороны США.

