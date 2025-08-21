Bloomberg: Заявление Лаврова фактически сорвало переговоры между Россией и США

Bloomberg: Заявление Лаврова фактически сорвало переговоры между Россией и США1
Комментарии главы МИД РФ – это попытка затянуть процесс.
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что государствами-гарантами безопасности для Украины могут выступить РФ, Китай и США, фактически сорвало переговоры Москвы с Вашингтоном.
Об этом сообщает Bloomberg.
Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов заявили агентству, что считают комментарии Лаврова попыткой затянуть процесс. Они также выразили сомнение в том, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.
По словам европейского чиновника, отказ Лаврова от гарантий безопасности для Украины фактически разрушил переговоры России с США.
Теперь Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины и превратить встречу Путина и Зеленского во встречу чиновников более низкого уровня, чтобы избежать новых санкций со стороны США.