На конкурсе в Италии победил рисунок мелом в честь Будславской иконы Божьей Матери 21.08.2025, 22:54

Автор — мексиканка.

В итальянском городке Грацие-ди-Куртатоне в провинции Мантуя на традиционном конкурсе рисунков мелом на асфальте в 2025 году призером стала работа, посвященная Будславской иконе Божьей Матери, пишет сайт «Беларусь и мир».

В соревнованиях приняли участие 118 уличных художников, в основном итальянцев, но 28 из них были гостями из других стран — США, Мексики, Канады, Японии, Эквадора, Парагвая, Сербии, Германии, Нидерландов и других.

Они должны были за полтора дня, с 07.00 четверга 14 августа до 16.00 пятницы 15 августа создать цветными мелками на асфальтовом покрытии двора местной базилики Пресвятой Девы Марии рисунки на тему «Мадонны со всего мира».

В тот же вечер пятницы, учитывая в том числе недолговечность работ, жюри — искусствоведы, священники, журналисты и другие эксперты во главе с историком Джордано Бруно Гуэрри — выбрали победителей в трех категориях.

На церемонии награждения победителей конкурса. Фото: организаторы

В категории Maestri Madonnari лучшей признали меловую картину «Мадонна Оахаки (Мексика)» итальянки Джулии Мондзани, в категории Madonnari Qualificati — «Мадонна из базилики в Тиндари (Италия)» ее сестры Аличе Мондзани.

И наконец, в категории Madonnari Semplici первое место присудили работе под названием «Коронованная Мадонна из Будславского костела (Беларусь)». Ее автором стала мексиканка Альба Роса Амерскуа.

Как объяснили в жюри, «рисунок, посвященный образу, почитаемому в славянских странах, успешно сочетает нежность божественного материнства с чувственностью, характерной для латиноамериканской художественной традиции».

При этом работа мексиканки не является копией известной белорусской святыни — одного из наиболее важных для католиков нашей страны образов Богородицы. Она скорее создана по мотивам Будславского образа.

Работа, победившая в категории Maestri Madonnari. Фото: организаторы

Изображенияе Девы Марии и Иисуса обрамлено строками из славянских букв, которые не складываются в слова и имеют особенности, характерные для произведений искусственного интеллекта. Возможно, художница обращалась к его помощи.

Что за конкурс

В Грацие-ди-Куртатоне каждый год отмечают старинный праздник Fiera delle Grazie, название которого можно перевести как «Ярмарка в Грацие» или «Ярмарка Божьей благодати». Временем его основания считается 1425 год. То есть, в этом году отмечалось 600-летие.

Неотъемлемой частью ярмарки в наше время стал Национальный форум мадоннари, который проходил теперь уже в 51-й раз. Мадоннари — так называются художники, которые рисуют на асфальте. Этот вид народного стрит-арта в Италии имеет глубокую историю.

Работа, победившая в категории Madonnari Qualificati. Фото: организаторы

С XVI века во время праздников живописцы создавали на улицах рисунки на религиозные мотивы, в основном — Мадонну с маленьким Иисусом на руках. Рисовали опилками, разноцветным песком и лепестками цветов. Теперь это делают в основном мелками.

На форуме мадоннари в Грацие-ди-Куртатоне художникам обычно каждый раз дают какую-то тему, и за сутки с лишним они превращают двор местной церкви Пресвятой Девы Марии в удивительную выставку под открытым небом.

Например, в 2024 году мастера уличной живописи создавали галерею работ, посвященную «Божественной комедии» Данте Алигьери. А в 2023 году основной темой было движение к миру и дружбе между народами.

Так выглядит двор церкви в Грацие-ди-Куртатоне во время конкурса. Фото: организаторы

Все происходит очень серьезно. Например, мероприятие начинается с обряда освящения мелков и благословения участников епископом Мантуи. А посмотреть на творчество съезжаются тысячи туристов и паломников.

Картины, что понятно, проживают очень недолгую жизнь — видеть их можно фактически только до первого большого дождя. Однако произведения фотографируют, сохраняя для потомков. Репродукции хранят в местном музее мадоннари и часто выставляют на улицах.

