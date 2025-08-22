Президент Финляндии рассказал, как приструнил россиян в аэропорту 22.08.2025, 2:12

Александер Стубб

В РФ сотрудники аэропорта хотели взятку.

Нынешнему президенту Финляндии Александеру Стуббу однажды пришлось использовать номер главы МИД РФ Сергея Лаврова, чтобы помешать российскому взяточничеству в аэропорту.

Соответствующую историю Стубб рассказал в своей новой книге «Треугольник власти», которая была опубликована в четверг, 21 августа, сообщает финское издание Yle.

Как рассказывает политик, однажды, в бытность министром финансов Финляндии, он отправился в Сибирь в составе бизнес-делегации президента страны Саули Ниинистё.

На обратном пути сотрудники аэропорта едва не задержали вылет — якобы из-за отсутствия необходимых документов. Ситуацию удалось разрешить благодаря находчивости Стубба и тому, что у него был личный номеру Лаврова.

«Мы знаем, что они хотят взятку. Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает. Нам разрешают вылететь», — написал Стубб.

Как сообщает Yle, полномасштабное вторжение России в Украину является поворотным моментом книги президента Финляндии.

По мнению Стубба, Россия — «империалистическое и авторитарное государство», ностальгирующее по статусу великой державы и так и не сумевшее реформировать экономику, основанную на природных ресурсах.

