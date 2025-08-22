Новым послом США в ЕС стал бывший глава сети фастфуда 22.08.2025, 5:49

Эндрю Паздер

Госсекретарь Марко Рубио привел к присяге Эндрю Паздера.

Эндрю Паздер, бывший глава сети ресторанов быстрого питания и сторонник стратегии «Америка прежде всего» президента США Дональда Трампа, назначен новым послом Соединенных Штатов в Европейском Союзе. Вечером в среду, 20 августа (по местному времени), госсекретарь страны Марко Рубио привел 75-летнего Паздера к присяге в качестве постоянного представителя США в Брюсселе. Соответствующую фотографию с церемонии Белый дом опубликовал в соцсети X.

Госдеп описывает Паздера как «всемирно известного экономического лидера, политического комментатора, автора и юриста». Согласно данным из открытых источников, с 2000 по 2017 год новый посол США в ЕС возглавлял сеть ресторанов быстрого питания CKE Restaurants, которая управляет, в частности, сетью бургерных Hardee's в США и 40 других странах.

