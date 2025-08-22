закрыть
22 августа 2025, пятница, 4:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новым послом США в ЕС стал бывший глава сети фастфуда

  • 22.08.2025, 5:49
Новым послом США в ЕС стал бывший глава сети фастфуда
Эндрю Паздер

Госсекретарь Марко Рубио привел к присяге Эндрю Паздера.

Эндрю Паздер, бывший глава сети ресторанов быстрого питания и сторонник стратегии «Америка прежде всего» президента США Дональда Трампа, назначен новым послом Соединенных Штатов в Европейском Союзе. Вечером в среду, 20 августа (по местному времени), госсекретарь страны Марко Рубио привел 75-летнего Паздера к присяге в качестве постоянного представителя США в Брюсселе. Соответствующую фотографию с церемонии Белый дом опубликовал в соцсети X.

Госдеп описывает Паздера как «всемирно известного экономического лидера, политического комментатора, автора и юриста». Согласно данным из открытых источников, с 2000 по 2017 год новый посол США в ЕС возглавлял сеть ресторанов быстрого питания CKE Restaurants, которая управляет, в частности, сетью бургерных Hardee's в США и 40 других странах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук