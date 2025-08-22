Российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать ВСУ
- 22.08.2025, 7:36
Ситуация в полку на Херсонском направлении критическая.
В Херсонской области российские военнослужащие сжигают свою технику для срыва выхода на позиции. Причиной стали большие потери и жестокие приказы российского командования.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции.
Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.
«Нам сообщают, что ситуация в полку критическая - становится все больше СЗЧников и отказников. К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдаты были брошены на позициях без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами», - говорится в сообщении.
Командование не может организовать порядок в полку и ситуация только ухудшается. В АТЕШ призвали военнослужащих не выполнять преступные приказы.