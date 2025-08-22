Трамп решил патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными 11 22.08.2025, 7:50

3,782

В рамках кампании борьбы с преступностью.

Президент США Дональд Трамп вечером четверга, 21 августа, намерен присоединиться к правоохранителям и военным, которые будут патрулировать улицы Вашингтона в рамках кампании «борьбы с преступностью».

Об этом сообщает CNN.

«Я намереваюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно, с военными», - сказал президент радиоведущему Тодду Старнсу.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил изданию, что подробности анонсированной акции главы государства, еще согласовываются.

План Трампа появился на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет организовали обед для в сети ресторанов Shake Shack на центральном железнодорожном вокзале столицы.

Таким образом Белый дом поблагодарил размещенных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии за патрулирование города с целью снижения уровня преступности.

Многие из нацгвардейцев во время обеда рассказали, что прибыли из Южной Каролины - одного из шести штатов, где на президентских выборах победил Трамп. Этот штат уже направил или планирует отправить военных в Вашингтон.

Также для охраны порядка в американской столице, планируют разместить военных из штатов Западная Вирджиния, Огайо, Миссисипи, Луизиана и Теннесси.

Борьба с преступностью в Вашингтоне

11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия «чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности». Глава государства привлекает Национальную гвардию, чтобы помочь «восстановить закон и порядок» и пообещал очистить столицу от «трущоб».

19 августа губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно направили в Вашингтон более 1100 бойцов Нацгвардии. Решение было принято для поддержки озвученного Трампом плана «борьбы с насильственной преступностью».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com