22 августа 2025, пятница
Трамп решил патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными

11
  • 22.08.2025, 7:50
  • 3,782
В рамках кампании борьбы с преступностью.

Президент США Дональд Трамп вечером четверга, 21 августа, намерен присоединиться к правоохранителям и военным, которые будут патрулировать улицы Вашингтона в рамках кампании «борьбы с преступностью».

Об этом сообщает CNN.

«Я намереваюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно, с военными», - сказал президент радиоведущему Тодду Старнсу.

Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил изданию, что подробности анонсированной акции главы государства, еще согласовываются.

План Трампа появился на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет организовали обед для в сети ресторанов Shake Shack на центральном железнодорожном вокзале столицы.

Таким образом Белый дом поблагодарил размещенных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии за патрулирование города с целью снижения уровня преступности.

Многие из нацгвардейцев во время обеда рассказали, что прибыли из Южной Каролины - одного из шести штатов, где на президентских выборах победил Трамп. Этот штат уже направил или планирует отправить военных в Вашингтон.

Также для охраны порядка в американской столице, планируют разместить военных из штатов Западная Вирджиния, Огайо, Миссисипи, Луизиана и Теннесси.

Борьба с преступностью в Вашингтоне

11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия «чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности». Глава государства привлекает Национальную гвардию, чтобы помочь «восстановить закон и порядок» и пообещал очистить столицу от «трущоб».

19 августа губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно направили в Вашингтон более 1100 бойцов Нацгвардии. Решение было принято для поддержки озвученного Трампом плана «борьбы с насильственной преступностью».

