Трамп решил патрулировать улицы Вашингтона вместе с полицией и военными
- 22.08.2025, 7:50
В рамках кампании борьбы с преступностью.
Президент США Дональд Трамп вечером четверга, 21 августа, намерен присоединиться к правоохранителям и военным, которые будут патрулировать улицы Вашингтона в рамках кампании «борьбы с преступностью».
Об этом сообщает CNN.
«Я намереваюсь выйти сегодня вечером, думаю, с полицией и, конечно, с военными», - сказал президент радиоведущему Тодду Старнсу.
Высокопоставленный чиновник Белого дома отметил изданию, что подробности анонсированной акции главы государства, еще согласовываются.
План Трампа появился на следующий день после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет организовали обед для в сети ресторанов Shake Shack на центральном железнодорожном вокзале столицы.
Таким образом Белый дом поблагодарил размещенных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии за патрулирование города с целью снижения уровня преступности.
Многие из нацгвардейцев во время обеда рассказали, что прибыли из Южной Каролины - одного из шести штатов, где на президентских выборах победил Трамп. Этот штат уже направил или планирует отправить военных в Вашингтон.
Также для охраны порядка в американской столице, планируют разместить военных из штатов Западная Вирджиния, Огайо, Миссисипи, Луизиана и Теннесси.
Борьба с преступностью в Вашингтоне
11 августа Трамп объявил в Вашингтоне и округе Колумбия «чрезвычайную ситуацию в сфере общественной безопасности». Глава государства привлекает Национальную гвардию, чтобы помочь «восстановить закон и порядок» и пообещал очистить столицу от «трущоб».
19 августа губернаторы-республиканцы из шести штатов дополнительно направили в Вашингтон более 1100 бойцов Нацгвардии. Решение было принято для поддержки озвученного Трампом плана «борьбы с насильственной преступностью».