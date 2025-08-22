Россия сменила генерала, который командует наступлением на Харьков в Сумы

Россия сменила генерала, который командует наступлением на Харьков в Сумы2
Им стал известный военный преступник.
Новым командующим российской объединенной группировки «Север», которая ведет боевые действия против Украины на Сумском и Харьковском направлениях, назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее группировку возглавлял генерал Александр Лапин, который, по данным российских Z-каналов, был снят с должности еще 8 августа. Лапин долгое время командовал войсками Центрального округа.
Что известно о Евгении Никифорове
Служба безопасности Украины обвиняет Никифорова в сотрудничестве с ЧВК «Вагнер» во время начала войны на Донбассе в 2014 году. По информации СБУ, именно он отдал приказ о сбитии самолета Ил-76МД с 49 украинскими военными на борту возле Луганска, а также причастен к ракетному удару по драмтеатру в Чернигове в августе 2023 года, где погибли семь человек.
Кроме того, генерал руководил авиаударами России в Сирии в 2021 году и возглавлял группировку войск РФ на базе Хмеймим. В июне того же года он принимал военный парад в честь Дня России.
Еще в 2016 году Генеральная прокуратура Украины внесла Никифорова в список обвиняемых в «преступлениях против национальной безопасности, мира и международного правопорядка».