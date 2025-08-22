«Потому что мое предназначение в другом» 2 22.08.2025, 8:51

Белоруска сменила деловой наряд на костюм человека-паука и покорила соцсети.

Сотрудница белорусского обувного магазина «Шаговита» показала в TikTok, почему она несчастлива, хоть «и работа стабильная, и платят хорошо». Ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 220 тысяч лайков, пишет «Зеркало».

Видео появилось в аккаунте «Шаговиты» шесть дней назад. В ролике продавец рассказала, что у нее «и работа стабильная, и платят хорошо, и коллектив отличный».

«Но почему я все равно несчастлива, — задалась вопросом женщина и строгий деловой наряд сменила на костюм человека-паука, — потому что мое предназначение в другом».

Ролик запал в душу пользователям TikTok. Он собрал более 1,2 миллиона просмотров, свыше 220 тысяч лайков и 300 комментариев.

Многие пользователи выразили продавщице поддержку словами: «Я с вами». Другие отметили, что такие позитивные люди «как раз и спасают мир своей добротой». Третьи интересовались, где можно приобрести такой же костюм.

«Аж теплее на душе от этого ролика стало», — написала одна из подписчиц.

«Премию эсэмэмщице немедленно», — потребовала другая.

«А ведь такая вселенная существует», — поддержала героиню видео еще одна подписчица.

