В США проверяют всех обладателей виз 5 22.08.2025, 8:55

Действия Госдепа затронут более 55 миллионов человек.

Госдепартамент США сообщил, что начал масштабную проверку более 55 миллионов иностранцев с действующими американскими визами, чтобы выявить возможные нарушения миграционного законодательства, пишет Associated Press.

Администрация президента США Дональда Трампа резко усилила контроль над иностранцами, имеющими американские визы. Власти заявляют: все обладатели виз находятся под «постоянной проверкой», и если выяснится, что кто-то нарушил условия пребывания в США, занимается преступной деятельностью, угрожает безопасности или связан с терроризмом, его виза будет аннулирована, а сам он может быть депортирован.

Ранее внимание уделялось в основном обладателям студенческих и гостевых виз, но теперь проверка распространяется на всех, включая людей с рабочими и многократными туристическими визами, а также тех, кто находится за пределами США.

Госдепартамент пояснил, что проверяет иностранцев на возможные основания для аннулирования визы — например, превышение срока пребывания в США, совершение преступлений, угрозы общественной безопасности, участие в террористической деятельности или сотрудничество с террористическими организациями.

Для новых соискателей виз правила также ужесточили: теперь им приходится проходить интервью в консульствах с отключенными настройками конфиденциальности на телефонах и приложениях, чтобы сотрудники могли проверить их аккаунты.

Параллельно Вашингтон объявил, что прекращает выдавать рабочие визы для иностранных водителей грузовиков. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что рост числа иностранцев за рулем большегрузов угрожает безопасности на дорогах и снижает доходы американских дальнобойщиков. Ранее власти уже ввели требование, чтобы все водители в США могли свободно говорить и читать по-английски. В Госдепе объясняют решение заботой о безопасности и стабильности цепочек поставок, однако эксперты предупреждают: это ударит по компаниям, которые страдали от нехватки кадров в транспортной отрасли.

