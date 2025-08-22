Назван фрукт №1 для здоровья мозга, сердца и кишечника 22.08.2025, 9:15

Он является одним из самых популярных.

Фиолетовый виноград обладает наибольшей силой - его цвет свидетельствует о более высоком содержании антиоксидантов, пишет Realsimple. Согласно новому исследованию, есть один выдающийся фрукт, способствующий здоровью мозга, сердца и кишечника: свежий виноград. В частности, в исследовании утверждается, что виноград можно и нужно отнести к категории «суперфудов», то есть продуктов, богатых питательными веществами, которые приносят пользу вашему общему здоровью.

Чем полезен виноград?

«Полифенолы - это обширный класс фитонутриентов, известных антиоксидантными свойствами. Некоторые из полифенолов, содержащихся в винограде, включают фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды и стильбены. Многие полезные свойства винограда для здоровья связаны с воздействием этих соединений на организм, в частности, с их противовоспалительными свойствами», - объяснили диетолог Эйвери Зенкер.

Она добавила, что попадая в организм, эти полифенолы нейтрализуют свободные радикалы и со временем могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, мозга, иммунитета и обмена веществ.

«Большинство полифенолов и антиоксидантов в фиолетовом и красном винограде содержится в кожице. Фиолетовый виноград содержит больше антоцианов, чем красный, и гораздо больше, чем зеленый. Фиолетовый виноград также обладает более высокой общей антиоксидантной емкостью, чем красный или зеленый. Цвет фиолетового винограда свидетельствует о высоком содержании антиоксидантов», - отметила Зенкер.

Специалист также отмечает, что не нужно съедать гору винограда, чтобы получить от него пользу - всего одна-две чашки (или, если быть точным, от 22 до 44 виноградин) могут принести огромную пользу здоровью.

Виноград улучшает здоровье сердца

«Виноград богат ресвератролом и проантоцианидинами - соединениями, которые могут способствовать здоровью сердца, помогая сосудам расслабиться, снижая артериальное давление», - рассказала кардиолог-диетолог Мишель Рутенштейн.

Это может быть особенно полезно для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний; чем больше винограда вы едите, тем больше полезных для сердца питательных веществ вы получаете.

Виноград поддерживает когнитивное здоровье

С возрастом когнитивные функции мозга снижаются, но «разнообразие антиоксидантов, содержащихся в винограде, может защищать нейроны и способствовать здоровой работе мозга.

По словам Рутенштейн, исследования показывают, что регулярное употребление винограда может улучшить когнитивные функции и потенциально снизить риск нейродегенеративных заболеваний.

Виноград улучшает здоровье кишечника

Виноград — мощный противовоспалительный источник, свойства которого играют жизненно важную роль в поддержании кишечного микробиома.

«Обнаружено, что полифенолы винограда улучшают баланс кишечного микробиома, увеличивая количество и качество пищеварительной экосистемы», - сказала Зенкер.

Более того, как подчеркнула диетолог, микробиом кишечника оказывает значительное влияние на другие системы организма, включая здоровье сердца и мозга.

