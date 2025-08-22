закрыть
22 августа 2025, пятница, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске

4
  • 22.08.2025, 9:24
  • 2,956
Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске
иллюстративное фото

Они выполняли бессмысленный приказ командования.

Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Из-за действия средств РЭБ дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Позже российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник для исследования.

Для выполнения задачи привлекли группу из пяти элитных водолазов-разведчиков ЧФ РФ из подразделения «ПДСС» (подводные диверсионные силы и средства), отличающегося высокой квалификацией и специальным оснащением.

Во время манипуляций с украинским дроном произошла детонация, вследствие которой все пятеро российских подводников-диверсантов погибли.

По информации источников, среди личного состава ЧФ РФ в Новороссийске звучит возмущение из-за «бессмысленного приказа» командования, который привел к потерям элитного подразделения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук