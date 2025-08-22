Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске

Украинский морской дрон ликвидировал группу элитных водолазов РФ в Новороссийске4
Они выполняли бессмысленный приказ командования.
Во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где Россия хранит остатки больших кораблей своего Черноморского флота.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Из-за действия средств РЭБ дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Позже российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник для исследования.
Для выполнения задачи привлекли группу из пяти элитных водолазов-разведчиков ЧФ РФ из подразделения «ПДСС» (подводные диверсионные силы и средства), отличающегося высокой квалификацией и специальным оснащением.
Во время манипуляций с украинским дроном произошла детонация, вследствие которой все пятеро российских подводников-диверсантов погибли.
По информации источников, среди личного состава ЧФ РФ в Новороссийске звучит возмущение из-за «бессмысленного приказа» командования, который привел к потерям элитного подразделения.