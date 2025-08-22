«Укроп в этом году – золотая валюта» 22.08.2025, 9:37

Белорусы рассказали, как нетипичная погода повлияла на их урожай.

Лето в Беларуси в этом году выдалось прохладным. А местами и очень дождливым. «Салідарнасць» спросила у белорусов, которые трудились на огороде, повлияла ли погода на их урожай. Все имена собеседников изменены.

Елизавета, Солигорский район

— У нас сейчас огород поменьше, чем раньше. Родители стареют, поэтому ухаживать все тяжелее. Выращиваем только для себя, ничего не продаем. На огороде у нас картошка, огурцы, помидоры, перец, горох, клубника, малина, арбуз, капуста, морковка, укроп, петрушка, мята, фасоль стручковая, салат, кабачок и чеснок. Из фруктов — яблоки, из ягод — крыжовник.

Из-за высокой влажности у нас в этом году очень плохой урожай. Выросли только огурцы (их закатали, засолили и оставили немного просто поесть), лук и горох. Все остальное «полегло». Помидоров нет вообще. И у большинства соседей такая же ситуация — по-другому только у тех, кто выращивал в теплице. Мы свои обрабатывали, но это никак не помогло.

Фото: Gazeta.by

Укроп у нас тоже не завязался. Мама говорит, что в этом году это золотая валюта. Чтобы закатать огурцы, брали стебли у родственников.

Картошка тоже вся в воде стоит. Правда, в прошлом году ее тоже было не много — посадили больше, чем выкопали. Очень жаль, потому что в магазине ее то нет, то гнилая и зеленая.

Конечно, обидно, когда так. Тратишь очень много усилий и денег на удобрения, саженцы. А потом как в рулетке: вырастет — не вырастет. Я уже думаю, что проще купить, но мама говорит: зато свое, без химии. Правда, каждое лето она устает и думает, что в следующем году не будет столько сажать, но как сезон наступает — сажает ровно столько же.

Виталина, Гродно

— У нас на даче растет две грядки огурцов, по грядке помидоров, лука, перцев, моркови, клубники, кабачков и, конечно, картошки. Выращиваем без излишеств — поесть свежего в сезон, сделать закатки на зиму и запастись картошкой до весны.

Урожай в этом году средний. В отличие от других регионов, у нас огороды не плавали — Гродно не сильно заливало и не сильно сушило. Думаю, урожай зависел больше от качества семян. Бабушка мешала шесть видов. С двух грядок вышло около 35 банок огурцов на закатки — от одного до трех литров. И еще осталось на поесть.

Родители выращивают только на поесть, закатки не делаем. В целом огурчики выросли, нам хватает. Не выросли только перцы — соседи сказали, что это потому, что мы их посадили в тень. Наверное, так и есть, потому что у бабушки перцы выросли.

Людмила, Пинск

— У нас частный дом, свой огород. Землю давно не подкармливаю, но в этом году, несмотря на прохладное и дождливое лето, собрала нормальный урожай, на себя хватит.

Хватает огурцов (поставила несколько банок, остальное просто едим сейчас), картошки. Помидоров не много, и нет крупных. Хватает моркови, кабачков, тыквы, свеклы. Правда, свекла тоже небольшая, а мне и нравится, чтобы среднего размера была.

Очень много зелени. Лука столько, сколько никогда не было. Собрала три ведра.

Для тех, у кого нет огорода, слава Богу, на рынке у нас море всего. Цены на овощи – более-менее.

Соня, Молодечненский район

— Шутим, что голодный год. Перец и помидоры полностью замерзли, ничего не выросло. Правда, сажали в открытый грунт. Огурчики — ну, кое-как, и то мало. Поесть еще будет, а про закатки можно и не думать. Хорошо, что остались прошлогодние запасы. Покупать на рынке для закаток не будем, только так, свежих поесть.

Картошка выросла, но хуже, чем в прошлом году — мало и мелкая. Ягоды тоже водяные и кислые, в общем — совсем неурожай.

Виктор, Барановичский район

— В этом году у нас небывалый урожай огурцов. Даже устали собирать. Для закаток покупал уксус ящиками. Банками с огурцами уже заставлен погреб и все возможные полки в доме. А еще хороший урожай кабачков. Так что в погребе стоит и аджика, и лечо… Картошку неплохо собрали. Так что, в случае чего, на картошке и закатках перезимуем.

Сейчас раздаем огурцы и кабачки всем знакомым, которые готовы брать.

Ирина, Минск

— У нас совсем маленький огородик — сажаем только для себя. Но в этом году ничего нет. Половина картошки черная, потому что ее поела фитофтора. Надо было опрыскивать, но кто ж знал, что такая погода будет. Огурцы сажала четыре раза, ничего не выросло. Помидоров немного есть, но в основном их тоже поела фитофтора.

Вот чего было много в этом году, так это вишни. Все деревья были усыпаны.

У родственников в деревне (Минская область) урожая тоже почти нет. Но расстраиваются там несильно. Что-то выросло у одних, что-то у других — можно делиться.

При этом собеседница заметила, что домашние ягоды и овощи в этом году дороже, чем обычно:

— На трассе бабушки продают крыжовник по семь рублей — считаю, что для такой ягоды это дорого. Лук по два рубля, утиные яйца по 10 рублей, куриные — по пять. Вот куриных я недавно купила в деревне пять десятков. Говорю продавщице: «Давайте все». Она так обрадовалась.

Огурцы придется покупать на Комаровке. Внучка очень любит закатки, говорит: «Раз у тебя не выросли, давай я куплю, только закатай». Поедем закупаться — что ж поделать.

