Белорус купил кроссовер, но оказалось, у него есть «двойник» за границей

А какой из них настоящий?

Могилевчанин приобрел китайский кроссовер из Казахстана, однако вскоре выяснилось, что у авто есть «двойник». А документы на его машину оказались поддельными, рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

33-летний житель Могилева в апреле купил автомобиль Changan UNI-K 2023 года выпуска. Новый владелец полагал, что в Казахстане авто снято с регистрационного учета. Однако спустя несколько месяцев узнал, что с его покупкой не все хорошо: в Беларусь поступила информация из МВД Казахстана, что автомобиль такой же марки с таким же идентификационным номером состоит на регистрационном учете в этой стране.

Тогда свидетельство о регистрации купленного белорусом Changan UNI-K, выданное якобы в Казахстане, отправили на экспертизу для определения подлинности. Согласно заключению эксперта, бланк свидетельства изготовлен не предприятием, осуществляющим выпуск продукции данного вида. Подделка изготовлена способом струйной печати, элементы защиты имитированы различными способами.

Милиция проводит проверку.

Чтобы не стать владельцем транспортного средства с криминальным прошлым, эксперты рекомендуют перед покупкой принимать все возможные меры по проверке его истории, в том числе обращаться за проведением экспертиз документов и идентификационного номера авто.

