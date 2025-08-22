New York Post призвал Трампа надавить на «уязвимое место» Путина

New York Post призвал Трампа надавить на «уязвимое место» Путина6
22.08.2025
Только так можно получить Нобелевскую премию и «попасть в рай».
Чтобы прекратить войну в Украине, президенту США Дональду Трампу следует надавить на страну-агрессора Россию финансово, только такой «язык» понимает нелегитимный президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в редакционной статье New York Post, опубликованной 20 августа.
Медиа обратило внимание, что Россия затягивает установление мира в Украине (после общения Трампа с Путиным обстрелы Украины только усилились), поэтому Трамп должен надавить на «уязвимое место» Путина.
Журналисты считают, что Трамп не сможет получить Нобелевскую премию (а он этого хочет), если не заставит Путина сесть за стол переговоров о войне в Украине.
В статье подчеркивается, что «Путин понимает только финансовый язык», а экономика РФ уже испытывает нагрузку из-за огромных военных расходов, инфляции и санкций.
New York Post считает, что угроза введения Трампом вторичных санкций против РФ заставила Путина согласиться на встречу на Аляске (Трамп и Путин встечались на американской территории 15 августа), и на главу Кремля нужно оказывать именно финансовое давление.
Издание считает, что для остановки убийств в Украине Трампу следует расширять санкции против РФ, повышать пошлины в отношении России, а также «находить креативные способы» положить конец торговле Москвы нефтью и минералами – и «это быстро привлечет внимание Москвы» и заставит Путина «двигаться с той же скоростью» в вопросе достижения мира, с которой двигается глава Белого дома.
Авторы материала считают, что именно такие действия будут способствовать желанию Трампа «попасть в рай».