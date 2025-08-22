закрыть
22 августа 2025, пятница
В Беларуси подорожает проезд по платным дорогам

3
  • 22.08.2025, 10:12
  • 2,000
В Беларуси подорожает проезд по платным дорогам

Уже с 1 сентября.

В Беларуси с 1 сентября 2025 года изменятся тарифы на проезд по платным автомобильным дорогам. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций № 65 от 19 августа опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, повышены тарифы за километр для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны. Для автомобилей с двумя осями он составит €0,117 (ранее — €0,114), с тремя осями — €0,146 (было €0,142), а с четырьмя и более осями — €0,176 (было €0,171).

Также должна вырасти стоимость электронных виньеток, дающих право проезда транспортным средствам с допустимой общей массой не более 3,5 тонны на определённый период. Цена 30-дневной виньетки увеличилась с €31 до €32, а годовой — со €107 до €110. Стоимость 15-дневной виньетки осталась прежней — €20.

Изменения коснулись и размера платы по разовому тарифу для грузовиков (массой более 3,5 тонны). В случае неполной оплаты он составит €18,5 вместо €18, а при факте неоплаты — €37 вместо €36. Для легковых автомобилей до 3,5 тонны этот тариф не изменился и по-прежнему составляет €14.

«В случае нарушения порядка пользования платной дорогой пользователь имеет возможность в течение двух часов с момента совершения нарушения внести плату за проезд по разовому тарифу во избежание взимания платы в увеличенном размере», — сообщил сайт BelToll.

Новое постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

В прошлый раз тарифы повышались в сентябре 2024 года.

