Компания Intercars также отменила рейс в Литву 1 22.08.2025, 10:30

2,508

Автобусов Минск — Вильнюс стало еще меньше.

Компания Intercars официально объявила об отмене автобусного рейса Минск — Вильнюс — Каунас с отправлением в 4:05 с вокзала «Минск-Центральный».

В сообщении Intercars в соцсетях отмечается, что якобы несмотря на наличие всех необходимых разрешений со стороны перевозчика литовская сторона приняла решение о недопуске дополнительных рейсов.

Отменены:

— Минск — Вильнюс — Каунас (отправление в 04:05)

— Вильнюс (00:45) — Вильнюс аэропорт (01:25) — Минск

Основной рейс остается без изменений:

— Минск — Вильнюс — Каунас (отправление в 04:00)

— Вильнюс (00:30) — Вильнюс аэропорт (01:10) — Минск

Вчера сообщалось, что автобус компании не пропустили в Литву, предположительно, из-за отсутствия у перевозчика соответствующего разрешения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com