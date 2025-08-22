Компания Intercars также отменила рейс в Литву

Компания Intercars также отменила рейс в Литву1
- 22.08.2025, 10:30
- 2,508
Автобусов Минск — Вильнюс стало еще меньше.
Компания Intercars официально объявила об отмене автобусного рейса Минск — Вильнюс — Каунас с отправлением в 4:05 с вокзала «Минск-Центральный».
В сообщении Intercars в соцсетях отмечается, что якобы несмотря на наличие всех необходимых разрешений со стороны перевозчика литовская сторона приняла решение о недопуске дополнительных рейсов.
Отменены:
— Минск — Вильнюс — Каунас (отправление в 04:05)
— Вильнюс (00:45) — Вильнюс аэропорт (01:25) — Минск
Основной рейс остается без изменений:
— Минск — Вильнюс — Каунас (отправление в 04:00)
— Вильнюс (00:30) — Вильнюс аэропорт (01:10) — Минск
Вчера сообщалось, что автобус компании не пропустили в Литву, предположительно, из-за отсутствия у перевозчика соответствующего разрешения.