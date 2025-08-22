закрыть
22 августа 2025, пятница, 11:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Путин выдвинул новые условия Украине, которые представил как «уступки»

14
  • 22.08.2025, 10:55
  • 7,240
Reuters: Путин выдвинул новые условия Украине, которые представил как «уступки»

Киев отверг такие «предложения».

Правитель России Владимир Путин выдвинул новые условия для прекращения войны. Он требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, от вступления в НАТО, закрепила нейтральный статус и гарантировала отсутствие западных войск на своей территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями в Кремле на высшем уровне.

По словам источников, взамен Россия готова заморозить нынешние линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и даже вернуть небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она сейчас контролирует. Эти условия Путин обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа на саммите в Анкоридже, который стал первой встречей лидеров России и США за последние четыре года.

По данным собеседников, Путин смягчил свои прежние условия — раньше он настаивал на полной передаче России четырех областей Украины, включая Херсонскую и Запорожскую. Однако ключевым для перемирия остается требование полного ухода Украины из Донецкой и Луганской областей.

Киев отверг такие предложения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс является стратегической линией обороны, а отказ от него неприемлем. Кроме того, курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины, и, по словам Зеленского, Москва не имеет права требовать отказаться от него.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина