Reuters: Путин выдвинул новые условия Украине, которые представил как «уступки» 14 22.08.2025, 10:55

Киев отверг такие «предложения».

Правитель России Владимир Путин выдвинул новые условия для прекращения войны. Он требует, чтобы Украина полностью отказалась от Донбасса, от вступления в НАТО, закрепила нейтральный статус и гарантировала отсутствие западных войск на своей территории. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с обсуждениями в Кремле на высшем уровне.

По словам источников, взамен Россия готова заморозить нынешние линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и даже вернуть небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, которые она сейчас контролирует. Эти условия Путин обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа на саммите в Анкоридже, который стал первой встречей лидеров России и США за последние четыре года.

По данным собеседников, Путин смягчил свои прежние условия — раньше он настаивал на полной передаче России четырех областей Украины, включая Херсонскую и Запорожскую. Однако ключевым для перемирия остается требование полного ухода Украины из Донецкой и Луганской областей.

Киев отверг такие предложения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс является стратегической линией обороны, а отказ от него неприемлем. Кроме того, курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины, и, по словам Зеленского, Москва не имеет права требовать отказаться от него.

