22 августа 2025, пятница, 11:58
В Беларуси на полгода ограничат вывоз яблок из страны

6
  • 22.08.2025, 11:02
В Беларуси на полгода ограничат вывоз яблок из страны

Новый дефицит?

Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок, соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает «Салідарнасць».

Постановление принято «в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме».

— Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом, — говорится в постановлении правительства.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии, уточняют в Совмине.

Напомним, что власти регулярно вводят запреты на вывоз различных видов товаров. Так, в октябре 2024-го было введено лицензирование на вывоз из страны капусты, лука и яблок.

Тогда это было вызвано разницей в закупочных ценах в Беларуси и России, куда и вывозились овощи и фрукты.

В декабре того же года настала очередь картофеля, в том числе иностранного происхождения.

