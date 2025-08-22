В Беларуси на полгода ограничат вывоз яблок из страны 6 22.08.2025, 11:02

Новый дефицит?

Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок, соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает «Салідарнасць».

Постановление принято «в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме».

— Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом, — говорится в постановлении правительства.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси и потребности страны в ней на момент согласования лицензии, уточняют в Совмине.

Напомним, что власти регулярно вводят запреты на вывоз различных видов товаров. Так, в октябре 2024-го было введено лицензирование на вывоз из страны капусты, лука и яблок.

Тогда это было вызвано разницей в закупочных ценах в Беларуси и России, куда и вывозились овощи и фрукты.

В декабре того же года настала очередь картофеля, в том числе иностранного происхождения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com