22 августа 2025, пятница
Трюк был жутким

  • Александр Невзоров
  • 22.08.2025, 11:13
  • 2,942
Трюк был жутким

Анкориджский хоррор Трампа расцарапал до крови сердца свободного мира.

«На встрече Путина и Трампа на Аляске был достигнут существенный прогресс на пути определения контуров и конкретных параметров урегулирования конфликта на Украине», заявил глава МИД Сергей Лавров.

После этого, заявил министр, европейские лидеры вслед за Зеленским поехали в Вашингтон и «попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России».

На самом же деле в Анкоридже не произошло вообще ничего.

Как только развеялось медийное марево и ушло русское упоение «красной дорожкой», все обозначилось в прежних, печальных для России конфигурациях.

Цирк на Аляске никаких последствий не возымел; он не стал реабилитацией Путина и не вернул его в мировую политику.

Трамп развлек публику отличным фокусом с дрессированным русским крокодилом.

Президент США показал то, что ему послушны аллигаторы и прочие земноводные гады.

В этом смысле все получилось.

По первому же американскому свистку кремлевский крокодил Вова примчался на Аляску, показал умение сидеть на хвосте и не клацать пастью на зрителей.

Главным событием встречи стало блаженство на морде Путина, когда ему разрешили прокатиться в кадиллаке президента США.

Ничего более существенного, нежели крокодилий «восторг в окошечке джипа», не произошло.

Несмотря на то, что из аллигатора не пошили сумочек и даже пару раз почесали за ушком, легитимность к нему не вернулась.

«Тереться носами» с ним по-прежнему согласны лишь такие же, как он, прокаженные, уроды, изгои и диктаторы.

Теперь уже можно сознаться в том, что трюк был жуткий.

Своим анкориджским хоррором Трамп расцарапал до крови сотни миллионов сердец свободного мира.

Александр Невзоров, Telegram

