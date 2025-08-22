Трюк был жутким
- Александр Невзоров
- 22.08.2025, 11:13
- 2,942
Анкориджский хоррор Трампа расцарапал до крови сердца свободного мира.
«На встрече Путина и Трампа на Аляске был достигнут существенный прогресс на пути определения контуров и конкретных параметров урегулирования конфликта на Украине», заявил глава МИД Сергей Лавров.
После этого, заявил министр, европейские лидеры вслед за Зеленским поехали в Вашингтон и «попытались продвигать свою повестку дня, которая нацелена на то, чтобы гарантии безопасности строились по логике изоляции России».
На самом же деле в Анкоридже не произошло вообще ничего.
Как только развеялось медийное марево и ушло русское упоение «красной дорожкой», все обозначилось в прежних, печальных для России конфигурациях.
Цирк на Аляске никаких последствий не возымел; он не стал реабилитацией Путина и не вернул его в мировую политику.
Трамп развлек публику отличным фокусом с дрессированным русским крокодилом.
Президент США показал то, что ему послушны аллигаторы и прочие земноводные гады.
В этом смысле все получилось.
По первому же американскому свистку кремлевский крокодил Вова примчался на Аляску, показал умение сидеть на хвосте и не клацать пастью на зрителей.
Главным событием встречи стало блаженство на морде Путина, когда ему разрешили прокатиться в кадиллаке президента США.
Ничего более существенного, нежели крокодилий «восторг в окошечке джипа», не произошло.
Несмотря на то, что из аллигатора не пошили сумочек и даже пару раз почесали за ушком, легитимность к нему не вернулась.
«Тереться носами» с ним по-прежнему согласны лишь такие же, как он, прокаженные, уроды, изгои и диктаторы.
Теперь уже можно сознаться в том, что трюк был жуткий.
Своим анкориджским хоррором Трамп расцарапал до крови сотни миллионов сердец свободного мира.
Александр Невзоров, Telegram