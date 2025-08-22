закрыть
22 августа 2025, пятница
На стадионе «Динамо» прошел необычный концерт

  • 22.08.2025, 11:19
На стадионе «Динамо» прошел необычный концерт

Его можно было слушать лежа.

Вечером в четверг на стадионе «Динамо» прошло нетипичное мероприятие. Если к матчам, их просмотру на большом экране и музыкальным фестивалям мы давно привыкли, то концерт классической музыки со зрителями, разместившимися прямо на газоне, состоялся здесь впервые. Наш фотограф побывал на «Музыкотерапии» —

Onlíner делится атмосферными фото.

Второе название события — «Дзен». Концерт прошел под открытым небом. Помимо классических композиций — от Баха до Чайковского — можно было послушать звуки природы и редкие инструменты: например, тибетские поющие чаши, колокольчики Коши, глюкофон, гонг и чакрофоны.

По словам организаторов, проект — это «пространство глубокого расслабления, внутреннего баланса и абсолютного музыкального присутствия». Зрители смогли расположиться в мягких креслах-мешках в кругу в непосредственной близости от артистов. Также можно было взять с собой собственные пледы и подушки, чтобы разместиться с максимальным комфорт. Тот уникальный случай, когда можно себе позволить без зазрения совести полежать прямо во время концерта.

Всех зрителей заранее предупредили, что в случае непогоды концерт не будут проводить в помещении, а перенесут на другой день, чтобы не потерять атмосферу. Кроме того, попросили приходить в обуви без каблуков, которые вредны для газона.

Еще одной особенностью концерта стало отсутствие яркого освещения. У присутствующих появилась возможность рассмотреть звездное небо в самом центре Минска.

