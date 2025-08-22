«10 рублей за кофе? Моему мозгу нужно объяснение!» 5 22.08.2025, 11:35

1,098

Фото: Getty Images

Минчанка возмутилась ценами в «Dana Mall».

Минчанка удивилась ценами на кофе. Она рассказала, что обычный стакан 200 мл с молоком и сиропом стоит 10 рублей, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

«Я понимаю — аренда, зарплаты, всё такое… Но 10 рублей за кофе? Моему мозгу нужно объяснение!»

— написала она.

В ответ другая комментатор рассказала, что на самом деле происходит в торговых точках. По ее словам, на одном из кофе-поинтов в «Dana Mall» рядом с магазином «Zara» просроченные напитки заставляли продавать дальше — сроки годности стирали жидкостью для снятия лака. А молоко с истекшим сроком просто разбавляли свежим и добавляли в кофе. Автор пишет, что после этого сразу уволилась.

