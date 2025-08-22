TIME: Только Трамп может решить вопрос с КНДР 22.08.2025, 11:54

Фото: EPA

Во время своего первого срока он уже пытался заключить сделку с Пхеньяном.

Недавняя речь президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена на День независимости была посвящена в основном Северной Корее. Он пообещал восстановить соглашение о снижении военной напряженности 2018 года и отметил шаги по деэскалации — прекращение запуска пропагандистских шаров и аудио трансляций на границе, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Однако ответ Пхеньяна оказался жестким. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о наращивании ядерного потенциала, а его сестра Ким е Чжон вновь отвергла инициативы Сеула, осудив совместные учения Южной Кореи и США.

Причина в том, что Северная Корея не видит выгоды в потеплении отношений. Ранее Сеул был для нее источником миллиардов долларов, но жесткие санкции ООН с 2017 года сделали масштабное экономическое сотрудничество невозможным. Теперь, когда режим получает помощь от Китая и доходы от продажи оружия, гуманитарная поддержка Южной Кореи не интересует Пхеньян.

Что действительно нужно КНДР — деньги и ресурсы без условий. Однако Сеул не может открыто нарушать санкции. Поэтому ключ к прорыву лежит в Вашингтоне: только США способны добиться их ослабления. И, как отмечают эксперты, в реальности на такой шаг решится лишь Дональд Трамп.

Во время своего первого срока он уже пытался заключить сделку с Пхеньяном на саммите в Ханое в 2019 году, но переговоры сорвались. Тем не менее, Трамп недавно заявил о готовности «решить конфликт».

Успех возможен лишь в формате соглашения по контролю ядерных вооружений, которое позволило бы КНДР снизить зависимость от Китая и России. Однако вероятность такого исхода остается крайне низкой: прогресс в межкорейских отношениях невозможен без прямого диалога США и Северной Кореи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com