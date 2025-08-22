«Лучший способ защитить Украину — принять ее в НАТО» 1 22.08.2025, 12:00

Американский эксперт рассказал о многоуровневой системе защиты и гарантиях безопасности для Киева.

Какие гарантии безопасности для Украины в нынешних обстоятельствах предлагают США, что это может означать на практике?

Эксперт по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute, бывший советник Минобороны Великобритании Люк Коффи ответил сайту Charter97.org на этот вопрос в своем эксклюзивном интервью:

— В Вашингтоне многие описывают так называемые гарантии безопасности, подобные 5 статье Устава НАТО. Честно говоря, я думаю, что эти люди на самом деле не понимают, как работает 5 статья. Не думаю, что мы получим гарантии безопасности по 5 статье от Соединенных Штатов. Возможно, от других европейских стран, но для того, чтобы Соединенные Штаты предложили надежную гарантию безопасности, подобную 5 статье НАТО, она должна быть оформлена в виде договора, а каждый договор, согласно Конституции США, должен быть ратифицирован двумя третями голосов в Сенате. Поэтому я просто не представляю, как президент Трамп мог бы передать договор в Сенат США и получить достаточное большинство для его принятия.

Кроме того, я не думаю, что для Соединенных Штатов было бы правильным предоставлять односторонние гарантии безопасности Украине. Я говорю это как один из самых ярых сторонников Украины в Вашингтоне, но в эпоху разделения бремени внутри НАТО, почему бы нам просто не принять Украину в НАТО, и тогда мы все сможем разделить бремя безопасности? Я думаю, что это самый прямой способ обеспечить безопасность Украины — сделать ее членом НАТО. Но это также маловероятно, поскольку президент Трамп в последние дни и недели неоднократно заявлял, что Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поэтому я предлагаю многоуровневый подход к безопасности.

Первым уровнем будет гражданская, безоружная наблюдательная миссия, использующая технологии и беспилотные системы для патрулирования по обе стороны от линии оккупации. Кто сформирует эту миссию? Я не уверен. У меня есть несколько идей, о которых я писал, например, Организация Тюркских Государств или, может быть, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива — страны, в отношении которых обе стороны чувствуют себя готовыми к сотрудничеству, и ни одна из сторон не поставила на карту слишком много.

Вторым уровнем будут европейские войска на земле. Это будет означать размещение войск британцами, французами, немцами и турками на территории Украины. Они не обязательно должны быть расположены близко к линии разграничения, но будут размещены на вероятных путях подхода, на маршрутах, которые Россия может использовать в случае повторного вторжения. Это также будет включать патрулирование воздушного пространства и акватории Черного моря.

Третий уровень – это то, что я называю «загоризонтной ролью» Америки. Президент Трамп ясно дал понять, что никаких американских военных на земле не будет, но мы могли бы играть вспомогательную роль, обеспечивая дозаправку в воздухе, логистическую поддержку при переброске войск в Украину и обратно, предоставляя разведывательные данные. Мы также могли бы, я думаю, участвовать в патрулировании воздушного пространства и Черного моря. И, возможно, что еще важнее, нам необходимо укреплять отношения между США и Украиной в сфере оборонной промышленности и продолжать обеспечивать Украину необходимым вооружением и подготовкой кадров для ее вооруженных сил. В конечном счете, именно украинские вооруженные силы будут обеспечивать окончательную гарантию безопасности Украины.

Четвертый уровень – это евроатлантический компонент. Хотя членство в НАТО сейчас невозможно, а переговоры о вступлении в ЕС будут идти медленно, евроатлантическому сообществу необходимо предпринять шаги для того, чтобы украинский флаг развевался рядом с флагами НАТО и ЕС. Это могло бы означать создание сертифицированного НАТО центра передового опыта по современной войне. Он мог бы базироваться в Украине, где НАТО сможет извлечь уроки из длящихся годами боевых действий в Украине. НАТО могло бы пригласить Украину принять участие и направить свои войска в составе сил реагирования НАТО. Такое уже случалось в прошлом. Нет причин, по которым это не может произойти снова. Возможно, ЕС мог бы создать учебную миссию в рамках Общей политики безопасности и обороны Западной Украине, чтобы поддержать евроатлантический путь интеграции.

Пятым уровнем многоуровневой системы безопасности станет восточный фланг НАТО. Это не затрагивает Украину напрямую, но это является частью более широкой стратегии сдерживания России от будущей агрессии против стран Балтии или Черного моря. Это означает сохранение передовых сил НАТО (включая войска США) на нынешнем уровне. История учит нас, что Россия вернется. Это может произойти через три года, может быть, через пять лет, может быть, через десять лет, но Россия вернется, и мы должны быть готовы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com