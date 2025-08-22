Спецназовцы ГУР остановили продвижение РФ на Донбассе 22.08.2025, 12:14

Ликвидированы десятки оккупантов.

В Донецкой области остановлено продвижение российских оккупантов, ликвидировано более 90 захватчиков.

Об этом рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, которое также обнародовало видео, на котором можно увидеть впечатляющие кадры боевой работы подразделения.

«Подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР совместно с собратьями из РДК (Российский добровольческий корпус - ред.) успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области. В ходе штурмовых действий бойцы подразделения уничтожили более 90 московитов, еще пятерых «Братство» захватило в плен», - рассказали разведчики.

В общем операторы FPV-дронов и дронов-бомберов совершили более четырех сотен боевых вылетов и точными ударами поддержали наземную составляющую операции. Таким образом, благодаря эффективным действиям разведчиков, удалось стабилизировать логистику Сил обороны в определенной полосе ответственности и не позволить противнику быстро продвинуться в направлении границ Днепропетровской области.

Во время спецоперации также обнаружены и обезврежены несколько групп так называемых «знаменосцев» - российских военнослужащих, которые ценой своей жизни развешивали триколоры для фото на неподконтрольной врагу территории. Это делается, по информации ГУР, чтобы в дальнейшем лживо заявить о взятии этих населенных пунктов.

«Всех выявленных «знаменосцев» бойцы «Братства» уничтожили или взяли в плен», - отмечают украинские разведчики.

