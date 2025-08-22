Николас Кейдж претендует на главную роль в пятом сезоне «Настоящего детектива» 22.08.2025, 12:17

Николас Кейдж

Фото: Getty Images

Подробности сюжета держатся в секрете.

Николас Кейдж ведет переговоры о главной роли в пятом сезоне популярного сериала HBO «Настоящий детектив», сообщает Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Кейдж станет очередной звездой, присоединившейся к антологии. В разные годы главные роли в сериале исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али и Джоди Фостер. Четвертый сезон, получивший название «Страна ночи», стал самым популярным за всю историю шоу — его посмотрели 12,7 миллиона зрителей на разных платформах.

Николас Кейдж — один из самых известных актеров своего поколения, обладатель «Оскара» за фильм «Покидая Лас-Вегас» и номинант за «Адаптацию». Среди его культовых работ — «Без лица», «Призрачный гонщик», «Сокровище нации».

HBO не комментирует возможное участие Кейджа. Шоураннером нового сезона вновь выступит Исса Лопес, заключившая эксклюзивный контракт с телеканалом.

