«Это должно стать маяком для всех украинских граждан» 22.08.2025

1,870

Люк Коффи

Люк Коффи о стратегии для Украины после возможного мира.

Возможное мирное соглашение с Россией несет для Украины не только надежды, но и серьезные риски. Какой наибольший из них?

Сайт Charter97.org попросил ответить на этот вопрос эксперта по безопасности авторитетного аналитического центра Hudson Institute, бывшего советника Минобороны Великобритании Люка Коффи:

— Что Европа и Америка потеряют свой интерес. Что Украина станет одним из так называемых замороженных конфликтов, за которыми никто не следит. Тем временем Россия будет перевооружаться, восстанавливать свои силы и просто ждать подходящего момента, чтобы попытаться завершить дело. Нет никаких оснований полагать, что Россия этого не сделает. Все в истории России говорит о том, что она попытается снова.

— Каковы стратегии и практические подходы украинской стороны, чтобы этого не произошло?

— Продолжать инвестировать в свои военные технологии и оборонно-промышленную базу. Не стоит забывать, что до 2014 года Украина уже входила в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений. У нее очень молодое, талантливое, целеустремленное, умное и творческое население. Она должна использовать это преимущество и поддерживать очень большую армию. Частью любого мирного процесса является отсутствие ограничений на численность вооруженных сил Украины. Кроме того, необходимо обеспечить строительство адекватных укреплений и оборонительных рубежей. И, возможно, один момент, которому не уделяется должного внимания, — это активное стремление к евроатлантической интеграции. Это должно стать маяком для всех украинских граждан, живущих в условиях российской оккупации, чтобы они подумали: «Вот это да! Есть лучшая альтернатива. Хочу ли я быть частью оккупированного Россией Луганска или частью экономически процветающей, европейской Украины?» Тогда, со временем, я думаю, этот призыв будет эффективным в Украине для восстановления полной территориальной целостности.

— Видите ли вы возможности для присутствия американских оборонно-промышленных компаний на Украине?

— Да, безусловно, а также немецких, британских, французских, итальянских, турецких (турки уже там). Это имеет смысл как с точки зрения НАТО, так и с точки зрения Украины. Думаю, чем шире будет наше промышленное сотрудничество, тем безопаснее будут все.

