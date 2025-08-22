«Вступительную кампанию вполне можно назвать беспрецедентной» 2 22.08.2025, 12:33

Что случилось с проходными баллами в вузы Беларуси в этом году?

Абитуриентов-2025 ждал сюрприз. В этом году проходные баллы на дневное платное и бюджет сильно выросли. Об этом говорили педагоги и Минобр. Эксперт телеграм-канала «Учительская» изучил итоги нынешней вступительной кампании в большей части вузов страны и рассчитал, на сколько же в среднем там подскочили баллы. Результат впечатляет.

Как выросли баллы?

Наш собеседник сразу отмечает, что о полной картине говорить пока рано. Из 42 вузов Беларуси данные об итогах вступительной кампании опубликовали лишь 29. Эксперт изучил проходные баллы на бюджет по 630 специальностям. И оказалось, что по сравнению с прошлым годом они выросли на 11 пунктов.

А что с платным? Собеседник объясняет, что здесь они с коллегами исследовали итоговые таблицы 24 вузов, а это около 300 специальностей. Оказалось, что в среднем баллы тут взлетели еще больше, чем у бюджетников, — на 22 пункта!

— Отметим, что на дневной бюджетной форме обучения в среднем рост проходных баллов наблюдается в 26 из 29 вузов, а на дневной платной — в 21 из 24, — делится наблюдениями эксперт. — Лишь в двух университетах мы видели снижение пороговых значений, как для желающих учиться бесплатно, так и за свои деньги: БГУКИ (Белорусский университет культуры и искусств. — Прим. ред.) и БелГУТ (Белорусский университет транспорта. — Прим. ред.). Это говорит о том, что рост баллов в 2025-м — системная тенденция, а не отдельные всплески на популярных специальностях или направлениях.

Эксперт собрал немного любопытных цифр. По его подсчетам, для поступления на бюджет в медицинские вузы страны в среднем нужно было набрать на восемь пунктов больше, чем в прошлом году. А на платное — на 44 балла больше. В технических университетах «пороги» для желающих учиться бесплатно подскочили в среднем на 18 пунктов, а для платников — на 32.

— Заметно выросли средние баллы и в БГПУ (Белорусский педагогический университет им. Танка. — Прим. ред.). Более чем на 28 для бюджета и почти на 23 для платного, — приводит еще один пример собеседник. — Пороги в аграрных вузах все еще низкие, но рост наблюдался и здесь: в среднем они поднялись более чем на 20 пунктов на бюджете и почти на 40 на платном.

По словам специалиста, за 15 лет его наблюдений за системой образования такой взлет проходных баллов он видит впервые.

— Нынешнюю вступительную кампанию вполне можно назвать беспрецедентной, — говорит он. — Хотя определенный рост «порогов» мы отмечали и в 2023 году, когда ввели систему ЦЭ+ЦТ (централизованный экзамен плюс централизованное тестирование. — Прим. ред.). Однако тогда повышение затронуло лишь некоторые специальности, причем в основном на бюджетной форме обучения. Сейчас же скачок произошел везде.

Почему баллы выросли?

Эксперт выделяет пять причин того, почему в 2025-м подскочили проходные баллы в вузы. Первая — демографическая ситуация и снижение количества мест в университетах.

— Сейчас школу оканчивает поколение, которое появилось на свет в период роста рождаемости. Поэтому с каждым годом выпускников 11-х классов становится все больше. Например, в 2024-м их было около 55,5 тысячи человек, а в этом уже 56,6 тысячи, — обращается к цифрам собеседник. — При этом, если в предыдущие годы план приема в вузы держался на примерно одинаковом уровне, то в этом сократился (в 2024-м план приема предусматривал более 50,6 тысячи бюджетных и платных мест, в 2025-м — 48,3 тысячи. — Прим. ред.). Естественно, такая ситуация обостряет конкуренцию и способствует росту проходных баллов.

Вторая причина — увеличение числа стобалльников на ЦЭ и ЦТ. Например, в 2024-м выпускники получили 1799 сертификатов с «соткой». В 2025-м — уже 2587.

— В нынешнем году наблюдался значительный рост количества работ с максимальными баллами по ЦЭ и ЦТ, — объясняет эксперт. — Также отмечаем рекордное количество двухсот-, трехсот- и четырехсотбалльников. Все эти ребята дополнительно подогрели баллы на самых популярных специальностях, и в итоге в некоторых вузах они доходили до 398 (это самый высокий проходной в 2025-м. — Прим. ред.), а это лишь одна ошибка на ЦЭ или ЦТ.

Третья и четвертая причины — уменьшение мест для платников и рост числа целевиков в университетах.

— В 10 вузах доля зачисленных целевиков составила 30% и более от всех дневных мест на бюджете, — рассказывает специалист. — Например, в БГСХА (сельхозакадемия в Горках. — Прим. ред.) эта цифра достигла 36%, в БГПУ — 38%, в БГАТУ (Белорусском аграрном техническом университете. — Прим. ред.) — 46%. Данная ситуация стала причиной значительного увеличения проходного балла в этих учебных заведениях.

Проходные баллы в минский медуниверситет зашкаливают. Региональные вузы не отстают — где-то «порог» вырос на 80 баллов

Особое внимание собеседник уделяет ситуации в медицинских университетах. По его анализу, здесь под целевиков ушло от 76 до 80% мест.

— А еще не стоит забывать о том, что региональные меды зачисляли по отдельной траектории победителей университетских олимпиад, что оставило под общий конкурс еще меньше мест, — описывает собеседник. — И хотя кажется, что средний проходной балл в этих вузах вырос не так значительно, но для поступления на большинство специальностей нужно было набрать от 350 баллов и выше. Все это вылилось в сумасшедший рост порогов для входа на платную дневную форму обучения.

И, наконец, пятая причина взлета баллов — это то, что значительное количество бюджетных мест ушло льготникам. К ним относятся медалисты, победители различных олимпиад, выпускники Национального детского технопарка, учащиеся профильных классов.

— Если опираться на слова министра образования, то в 2025-м таких ребят было около 6800, — отмечает собеседник. — Например, в этом году по льготной траектории на ряд специальностей поступали выпускники инженерных классов, что явно повлияло на увеличение проходных в технических вузах.

