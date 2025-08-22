Ночью кратно увеличилось число легковушек, ожидающих выезда из Беларуси в Латвию 2 22.08.2025, 12:40

1,302

А время ожидания на польской границе превысило 8,5 суток.

Ситуация с очередями на границах Беларуси с ЕС утром 22 августа остается сложной. При этом очередь из легковых автомобилей на выезд в Латвию резко выросла за ночь, сообщили в ГПК.

По данным Госпогранкомитета, если на 8:00 22 августа в пункте пропуска «Григоровщина» находилось 115 легковых машин, то уже к 10:00 их скопление сократилось более чем в 10 раз — до 10 автомобилей. Вместе с тем, судя по электронной очереди, вызова на КПП «Григоровщина» ожидают 125 легковушек.

Сутки назад количество легковушек в очереди не превышало 40.

Очередь из грузовиков на этом направлении осталась на уровне 110 фур.

Наиболее сложная обстановка сохранилась на польском направлении. В пункте пропуска «Брест», согласно данным на 10:00, выезда из Беларуси ожидали 4630 легковых автомобилей и 100 автобусов. В «Козловичах» очереди из грузового транспорта не было.

На литовской границе к 10 утра ситуация практически не изменилась. В «Каменном Логе» стояли 340 фур и 250 легковых машин, в «Беняконях» — 330 фур и 340 легковушек. Осложнение ситуации на этом направлении белорусские службы зафиксировали вчера.

Очередь легковых авто на выезд в Литву за сутки выросла в 2 раза — ГТК Беларуси

Данные системы электронной очереди свидетельствуют о многодневных ожиданиях в «Бресте». Автомобиль, который на 10:00 первым стоит в очереди, зарегистрировался вечером 13 августа. Таким образом, его время ожидания на утро 22 августа превысило 8,5 суток. Водители автобусов, первый из которых прибыл на границу 19 августа, ждут выезда более трех суток.

