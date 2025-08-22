закрыть
22 августа 2025, пятница, 13:51
Военно-Морские силы ВСУ уничтожили пункт базирования редких БПЛА «Форпост» в Крыму

  • 22.08.2025, 12:45
Военно-Морские силы ВСУ уничтожили пункт базирования редких БПЛА «Форпост» в Крыму

Новые результаты удара по аэродрому «Херсонес».

Силами и средствами ВМС ВС Украины был уничтожен пункт базирования БПЛА «Форпост» (Mohajer-6) на аэродроме «Херсонес» временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили Военно-Морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По результатам удара, было поражено до трех БПЛА Mohajer-6 и два БПЛА «Форпост», которые использовались противником для освещения надводной обстановки в акватории Черного моря.

Фото: Цензор.нет
