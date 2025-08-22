На реконструкции Красного костела строители собирались выбросить иконы и книги 3 22.08.2025, 12:52

Фото: katolik.life

Они остались там после того, как лукашисты забрали храм у верующих.

В минском Красном костеле (святого Симеона и святой Елены) продолжается реконструкция, пишет katolik.life.

Верующие узнали, что строители по указанию владельца костела, госпредприятия «Мінская спадчына», собирались выбросить оттуда иконы, книги, другие религиозные предметы, которые «не забрали ответственные лица».

Снимки с оставленными вещами опубликовали в соцсетях — тогда об этом узнали верующие. Они донесли информацию об этом до духовенства, но быстрой реакции не последовало.

Поэтому верующие сами постарались спасти иконы, портрет жертвователя костела Эдварда Войниловича, книги (в том числе Библии, лекционарии, молитвенники), репродукцию Иисуса Милосердного. Некоторые вещи уже находились на свалке.

Фото: katolik.life

Как отмечает katolik.life, среди рабочих в Красном костеле — мусульмане из Таджикистана. Их удивило такое отношение к религии.

«Они были еще более обеспокоены ситуацией: какой пример показывают христиане представителям другой конфессии в отношениях к своим святыням?», — пишет портал.

Сообщалось, что работы в храме ведет генподрядчик «Минскпромстрой», который нанял иностранных работников. Реконструкцию должны завершить в январе 2027 года.

