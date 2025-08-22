Алиев распорядился готовить Азербайджан к войне 7 22.08.2025, 12:54

6,950

Ильхам Алиев

Заявление прозвучало на фоне обострения отношений с Россией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил после подписания мирного соглашения с Арменией, что власти отслеживают «источники» новых угроз и наращивают военную мощь для обеспечения безопасности. Заявление прозвучало на фоне обострения отношений республики с Россией. «Мы должны быть готовы к войне в любой момент, поскольку ход процессов в мире таков, что невозможно предсказать, что будет завтра. Гарантия нашей безопасности — это мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому тот, кто решит нанести удар по Азербайджану, пожалеет об этом», — сказал Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар, передает Adalet.

Он отметил, что республика уже укрепила армию на Каспийском море и других направлениях, а также увеличила численность сил специального назначения. Кроме того, Азербайджан получает «самые современные беспилотники, новые артиллерийские системы» и ждет поставки новых боевых самолетов, а имеющиеся — «полностью модернизированы», напомнил Алиев. «Мы никому не советуем думать о враждебных действиях против нас… У нас есть достаточно сильные союзники, и наша позиция в международных организациях всегда признается справедливой… В отличие от некоторых других стран, мы не захватили ни одной чужой территории, не проводили этнических чисток, не разрушили ни одного города или села», — обратил внимание Алиев. Он добавил, что Азербайджан не хочет войны и выступает за мир, но должен сохранять бдительность.

Ранее власти России через пропагандистов пригрозили Азербайджану «специальной военной операцией», которая может начаться после завершения войны в Украине. Ведущий Владимир Соловьев обратил внимание на угрозу появления баз НАТО в районе Каспийского моря, намекая на сотрудничество кавказской республики с Турцией, входящей в Североатлантический альянс. «Это настолько опасно, что если рассматривать с позиций геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последняя СВО нашего поколения», — заявил он.

Российская госпропаганда резко повысила градус воинственной риторики в адрес Азербайджана на фоне сообщений о том, что республика может снять мораторий на поставку оружия Украине. Они появились после того, как Россия ударила по объектам государственной нефтегазовой компании SOCAR в Одесской области, в результате чего были тяжело ранены четыре человека. Также войной Азербайджану угрожали z-патриоты из-за совета Алиева Украине «никогда не сдаваться» и «не соглашаться на оккупацию».

