Путин приближает крах самой России 1 Андрей Коваленко

22.08.2025, 13:13

2,706

Фото: Getty Images

Действует установка как у большевиков.

На Путина оказывают влияние только те действия, которые ускоряют крах экономики России. Инструментов есть множество: от информационных, ускоряющих отток населения из РФ, до экономических санкций и военных точечных операций.

План Путина сейчас – в который раз тянуть время в более узком коридоре, который задал ему Трамп. Но пока есть хотя бы узкий коридор, он будет это делать. Такова установка режима. И даже если значительная часть окружения Путина уже выступает за прекращение войны, кроме Патрушева и Кириенко с Герасимовым, то сам Путин не может стать другим.

Установка Путина такая же, какая была у большевиков, ставших в свое время властью на обломках Российской империи. Он не видит Россию без контроля территории Украины. И, кстати, Балтии.

Но, пытаясь нас захватить, он только приближает крах самой России, которая уже зависима от Китая политически и экономически. Впрочем, Путин думает, что такая зависимость менее деструктивна, чем прекращение войны в нынешних условиях.

Соответственно, давление США играет ключевую роль. И будущее РФ сейчас зависит от Соединенных Штатов. И Китая, который не готов входить в противостояние с США ради России.

Даже в таких условиях Путин делает все, чтобы тянуть резину, пытается выбить условия, которые оставят для России опцию повторения агрессии.

Их агентура и информационные торпеды даже не скрывают мотива таких действий. Они приводят сценарий Вьетнама, а именно падение Сайгона после сворачивания американской поддержки. Они изображают Украину Южным Вьетнамом, хотя, конечно же, подобный сценарий никогда не повторится. Именно поэтому мы идем по пути сильной армии и гарантий безопасности, а РФ пытается разрушить этот подход, потому что верит в «повторение падения Сайгона» в будущем.

Это глупость и наивность, но такова их тактика.

С нашей стороны и со стороны партнеров есть полное понимание угроз и методов неповторения агрессии. А зажать Путина можно экономически.

Сейчас он думает, что выигрывает время. Необходимо, чтобы это стало для него крайне дорогим удовольствием.

Андрей Коваленко, Telegram

