«Фламинго» выводит европейскую часть России в зону поражения Киева
22.08.2025, 13:26

1,214

Фото: Fire Point

Ракета может преодолеть 3 000 километров.

Украина разработала крылатую ракету Flamingo FP-5, способную поражать цели на территории всей европейской части России. Вес боеголовки превышает тонну, дальность — до 3 000 километров. Разработка заняла менее девяти месяцев и полностью выполнена украинской компанией Fire Point, известной производством боевых дронов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Главная цель — чтобы ракета была эффективной», — подчеркнула генеральный директор компании Ирина Терех. Первоначально ракета имела ярко-розовый наконечник и получила внутреннее название «Фламинго» в честь роли женщин в производстве оружия.

Массовое производство уже начато. Планируется выпуск около 200 ракет в месяц. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до декабря страна сможет произвести сотни этих систем. Эксперты отмечают, что ракета способна стать мощным фактором сдерживания, при наличии нескольких тысяч таких боевых единиц Россия не сможет продолжать агрессию без значительных потерь.

«Если Украина сможет развернуть 3–5 тысяч этих и аналогичных ракет, готовых к применению за 24–48 часов, дальнейшая российская агрессия станет невозможной», — отметил специалист по ракетам Фабиан Хоффманн.

В отличие от дронов, тяжелая крылатая ракета способна выводить из строя ключевые объекты инфраструктуры: заводы, электростанции, логистические узлы и военные аэродромы. Например, в июне украинская ракета R-360 «Нептун» с боеголовкой 150 кг вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который тушили три дня. Flamingo способна нанести еще более разрушительный эффект.

Fire Point подчеркивает, что ракета создается исключительно для обороны и защиты суверенитета Украины. Главная цель системы — не нападение, а гарантия того, что Россия не сможет продолжить войну и не рискнет атаковать вновь после заключения мирного соглашения.

