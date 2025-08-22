Силовики гнались за парнем в Минске и спровоцировали ДТП 22.08.2025, 13:40

Видео инцидента появилось в сети.

Читатель рассказал Onlíner, что стал очевидцем странной ситуации на Логойском тракте в Минске. Навстречу потоку, двигавшемуся на скорости, буквально под колёса автомобилей выбежал человек. За ним на дорогу выскочили люди в амуниции.

Водители начали тормозить, и это привело к попутному столкновению двух автомобилей.

Человек побежал дальше, в сторону парка. Его преследовали люди в амуниции.

Инцидент произошел 9 августа около 17:40 в районе перекрестка Логойского тракта и улицы Гамарника. Кто убегал и почему его догоняли, пока неизвестно. Эти люди направились в сторону диспетчерской станции трамваев и Полоцкого парка.

А вот с обстоятельствами ДТП все понятно по видео: водитель Volvo увидел пешехода и применил экстренное торможение, чтобы его не сбить. Получилось, и это само по себе можно считать чудесным спасением.

Водитель, ехавший за Volvo (то ли Geely, то ли Belgee), тоже тормозил, но столкновения двух автомобилей избежать не удалось. Впрочем, удар не выглядел таким уж сильным.

— Я не увидел, догнали ли того человека. Конечно, очень интересно, чем все закончилось, — рассказал очевидец. — А водителю я переслал запись с регистратора.

