закрыть
22 августа 2025, пятница, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«А если два телефона?»

4
  • 22.08.2025, 14:07
  • 3,062
«А если два телефона?»

В сети показали шкафчики для гаджетов в белорусской школе.

Сразу несколько белорусских блогеров опубликовали в TikTok видео, на которых показали, как в школах оборудуют специальные шкафчики для хранения мобильных телефонов учеников. Многие из этих роликов за несколько часов стали вирусными, набрав десятки, а то и сотни тысяч просмотров, пишет Telegraf.news.

К примеру, видео кобринского блогера ПалВаныча посмотрели уже более четверти миллиона раз.

В видео показан шкаф с множеством ячеек, которые запираются на ключ. Представитель школы пояснила, что ученик, приходя в школу, кладёт свой телефон в ячейку, после чего она закрывается. При этом ключ от замка «будет храниться на вахте».

Автор ролика задал вопрос: «А если ребёнок возьмёт два телефона или три с собой?»

@palvanych

♬ оригинальный звук - ПалВаныч 🇧🇾 🎥😎

Ролики спровоцировали множество комментариев в социальных сетях. Одним из опасений пользователи назвали возможное «столпотворение после уроков», которое может привести к опозданиям на общественный транспорт.

Также пользователи задавались вопросами, как будет обеспечена «связь с родителями при какой-либо экстренной ситуации».

На этот вопрос, кстати, был ответ в видео. Для экстренной связи с родителями, по словам представителя школы, «есть классные руководители и администрация».

В то же время часть пользователей выразила поддержку нововведению, заявив, что «в школу как минимум учиться приходят, а не в телефонах сидеть».

Многие приводили в пример свой опыт, указывая, что «раньше жили без телефона и всё было хорошо».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина