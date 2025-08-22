«А если два телефона?» 4 22.08.2025, 14:07

3,062

В сети показали шкафчики для гаджетов в белорусской школе.

Сразу несколько белорусских блогеров опубликовали в TikTok видео, на которых показали, как в школах оборудуют специальные шкафчики для хранения мобильных телефонов учеников. Многие из этих роликов за несколько часов стали вирусными, набрав десятки, а то и сотни тысяч просмотров, пишет Telegraf.news.

К примеру, видео кобринского блогера ПалВаныча посмотрели уже более четверти миллиона раз.

В видео показан шкаф с множеством ячеек, которые запираются на ключ. Представитель школы пояснила, что ученик, приходя в школу, кладёт свой телефон в ячейку, после чего она закрывается. При этом ключ от замка «будет храниться на вахте».

Автор ролика задал вопрос: «А если ребёнок возьмёт два телефона или три с собой?»

Ролики спровоцировали множество комментариев в социальных сетях. Одним из опасений пользователи назвали возможное «столпотворение после уроков», которое может привести к опозданиям на общественный транспорт.

Также пользователи задавались вопросами, как будет обеспечена «связь с родителями при какой-либо экстренной ситуации».

На этот вопрос, кстати, был ответ в видео. Для экстренной связи с родителями, по словам представителя школы, «есть классные руководители и администрация».

В то же время часть пользователей выразила поддержку нововведению, заявив, что «в школу как минимум учиться приходят, а не в телефонах сидеть».

Многие приводили в пример свой опыт, указывая, что «раньше жили без телефона и всё было хорошо».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com