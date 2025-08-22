«А если два телефона?»4
- 22.08.2025, 14:07
- 3,062
В сети показали шкафчики для гаджетов в белорусской школе.
Сразу несколько белорусских блогеров опубликовали в TikTok видео, на которых показали, как в школах оборудуют специальные шкафчики для хранения мобильных телефонов учеников. Многие из этих роликов за несколько часов стали вирусными, набрав десятки, а то и сотни тысяч просмотров, пишет Telegraf.news.
К примеру, видео кобринского блогера ПалВаныча посмотрели уже более четверти миллиона раз.
В видео показан шкаф с множеством ячеек, которые запираются на ключ. Представитель школы пояснила, что ученик, приходя в школу, кладёт свой телефон в ячейку, после чего она закрывается. При этом ключ от замка «будет храниться на вахте».
Автор ролика задал вопрос: «А если ребёнок возьмёт два телефона или три с собой?»
@palvanych ♬ оригинальный звук - ПалВаныч 🇧🇾 🎥😎
Ролики спровоцировали множество комментариев в социальных сетях. Одним из опасений пользователи назвали возможное «столпотворение после уроков», которое может привести к опозданиям на общественный транспорт.
Также пользователи задавались вопросами, как будет обеспечена «связь с родителями при какой-либо экстренной ситуации».
На этот вопрос, кстати, был ответ в видео. Для экстренной связи с родителями, по словам представителя школы, «есть классные руководители и администрация».
В то же время часть пользователей выразила поддержку нововведению, заявив, что «в школу как минимум учиться приходят, а не в телефонах сидеть».
Многие приводили в пример свой опыт, указывая, что «раньше жили без телефона и всё было хорошо».