Рубио: Европа должна быть лидером гарантий безопасности для Украины 5 22.08.2025, 14:18

1,014

Марко Рубио

Фото: Reuters

Европейские страны должны взять инициативу в свои руки.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил европейским коллегам, что его страна будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины, однако администрация президента Дональда Трампа считает, сообщает CNN.

Информированный европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности, заявил, что Рубио в четверг, 21 августа, сообщил европейским коллегам, что США будут участвовать в послевоенных гарантиях безопасности Украины, но администрация Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль.

Во время телефонного разговора с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности Рубио, который также является исполняющим обязанности советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности, не предоставил деталей относительно конкретных гарантий безопасности, которые могут взять на себя США, сообщил он.

Однако, по словам дипломата, этот разговор, который подтвердил представитель администрации, добавляет импульс в критический момент, когда Европа стремится к дальнейшему взаимодействию с администрацией Трампа.

Несколько осведомленных собеседников отметили, что США заявили, что готовы играть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, если будет достигнуто мирное соглашение с Россией, что потенциально может предусматривать выполнение американскими пилотами пилотируемых миссий воздушной поддержки.

По их словам, Трамп исключил возможность развертывания американских войск на территории Украины, но США и их союзники рассматривают ряд других вариантов.

Они также добавили, что в телефонном разговоре в четверг участвовали советники по национальной безопасности НАТО, Европейского Союза, Франции, Великобритании, Финляндии, Италии и Германии.

