«Ребята, вон там — Евросоюз» 1 22.08.2025, 14:24

3,770

Белорусский экс-срочник рассказал, как силовики помогали мигрантам пересекать границу.

Экс-срочник белорусской погранслужбы Алексей (имя изменено) после отъезда из страны рассказал изданию The Insider о службе на пике миграционного кризиса.

Кризис на границе Беларуси с ЕС начался весной 2021 года и достиг своего пика к осени. Европейские чиновники напрямую обвиняли Минск в организации потока мигрантов. Александр Лукашенко всегда отвергал эти обвинения.

В 2021 году, когда ситуация на границе начала накаляться, Алексей был в отпуске и не сразу поверил новостям. Но когда он вернулся на службу, начали происходить странные события. В какой-то момент среди ночи срочников проинструктировали: они должны помогать мигрантам добираться до границы с Литвой. Людей перевозили к границе в военных «уазиках» (советская грузо-пассажирская машина УАЗ).

«Мы сажаем их в «уазик» и везём на границу, к самой пограничной полосе и говорим: ребята, вон там — Евросоюз. Идите туда», — рассказывает Алексей.

За ночь, говорит молодой человек, он мог перевести к границе около 25 людей. Он не чувствовал себя в безопасности во время таких рейсов, потому что ничего не знал о людях, которые едут с ним в машине. Эти рейсы всегда организовывали ночью, резюмирует Алексей.

«Мы днями и ночами занимались только этим. Мы прекратили проверять гражданских, прекратили проверять машины. В это время могли и бомбу провезти, провезти кучу контрабанды на миллионы долларов. Было видно, что это (миграционный кризис) — первостепенная задача для государства», — предполагает молодой человек.

Алексей общался с некоторыми из мигрантов и пересказывает один из таких разговоров. Мужчина уехал в Беларусь за обещанием лучшей жизни и лёгкой возможностью попасть в Европу. Для этого он продал дома всё, что имел. Когда Алексей посоветовал ему вернуться домой, его собеседник ответил: «У меня больше нет дома, мне некуда возвращаться».

«Он всё продал, чтобы приехать сюда (в Беларусь). Купить палатку, тёплые вещи, билеты в Беларусь», — вспоминает Алексей.

Большинство мигрантов, которые в 2021 году попали в ЕС из Беларуси, были гражданами Ирана, Сирии, Афганистана, Ирака и Йемена. Число мигрантов, которые тогда попали в Беларусь в обход регулярных процедур, увеличилось в 10 раз.

