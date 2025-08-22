закрыть
В российском Новошахтинске вторые сутки горит НПЗ после атаки дронов

1
  • 22.08.2025, 14:33
  • 1,972
В российском Новошахтинске вторые сутки горит НПЗ после атаки дронов

Густой черный дым заметен за много километров.

В российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

На опубликованных в российских пабликах видео видно густой черный дым, который поднимается в небо и заметен за много километров.

Что известно о заводе

Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами.

Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.

Ранее российские СМИ сообщали, что завод охраняли две системы ПВО «Панцирь» и одна «Тор».

Однако они не смогли полностью отразить атаку, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который продолжается до сих пор.

