В российском Новошахтинске вторые сутки горит НПЗ после атаки дронов

В российском Новошахтинске вторые сутки горит НПЗ после атаки дронов1
- 22.08.2025, 14:33
- 1,972
Густой черный дым заметен за много километров.
В российском городе Новошахтинск Ростовской области РФ вторые сутки продолжается масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В ночь на 21 августа предприятие атаковали беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
На опубликованных в российских пабликах видео видно густой черный дым, который поднимается в небо и заметен за много километров.
Что известно о заводе
Новошахтинский НПЗ - единственный действующий нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге России и участвует в обеспечении армии РФ топливом и смазочными материалами.
Общий объем резервуаров на предприятии превышает 210 тысяч кубометров.
Ранее российские СМИ сообщали, что завод охраняли две системы ПВО «Панцирь» и одна «Тор».
Однако они не смогли полностью отразить атаку, в результате чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который продолжается до сих пор.