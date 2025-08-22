Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35

Бельгия закупит крупную партию самолетов F-353
- 22.08.2025, 14:50
В рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью.
Министерство обороны Бельгии объявило о планах значительно усилить вооруженные силы в рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью. В частности страна дополнительно закупит еще 11 самолетов F-35.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Бельгии.
Согласно документу «Стратегическое видение», разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 истребителей F-35 у США. Их поставят в дополнение к ранее заказанным 34 самолетам.
Также Бельгия намерена приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. Военные планируют оснастить войска десятками морских и воздушных беспилотников различных типов. Эти меры являются частью широкой программы модернизации военных возможностей страны.
В документе отмечается, что до 2035 года на оборону будет выделено 140 млрд евро. Из них 34 млрд евро пойдут на закупку новых вооружений, включая самолеты, корабли и беспилотники.