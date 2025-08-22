Бельгия закупит крупную партию самолетов F-35 3 22.08.2025, 14:50

В рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью.

Министерство обороны Бельгии объявило о планах значительно усилить вооруженные силы в рамках подготовки к участию в операциях НАТО с высокой интенсивностью. В частности страна дополнительно закупит еще 11 самолетов F-35.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Бельгии.

Согласно документу «Стратегическое видение», разработанному при участии министра обороны Тео Франкена, страна дополнительно закупит 11 истребителей F-35 у США. Их поставят в дополнение к ранее заказанным 34 самолетам.

Также Бельгия намерена приобрести противолодочный фрегат и корабль логистической поддержки. Военные планируют оснастить войска десятками морских и воздушных беспилотников различных типов. Эти меры являются частью широкой программы модернизации военных возможностей страны.

В документе отмечается, что до 2035 года на оборону будет выделено 140 млрд евро. Из них 34 млрд евро пойдут на закупку новых вооружений, включая самолеты, корабли и беспилотники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com