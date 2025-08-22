«Удивляют вечно всем недовольные» 1 22.08.2025, 15:03

1,942

Белорусы рассказывают, чего ждать от автобусных туров по $300—500 с человека.

Главное и неоспоримое преимущество автобусных туров — это цена. За $300—500 c человека можно провести неделю за границей, посмотреть сразу несколько стран и даже искупаться в море — звучит заманчиво, согласитесь Onlíner. Понятно, что не всем подходит такой формат отдыха, поэтому в каждом автобусе, по признанию наших читателей, находятся «вечно всем недовольные». Бывают и объективно плохо организованные туры, которые превращают долгожданный отпуск в испытание на прочность. Выслушали истории белорусов, которые в этому году съездили в путешествие на автобусе, и рассказываем о плюсах и минусах.

«Добрались до Батуми к вечеру третьего дня»

Одно из самых популярных автобусных направлений для белорусов — Грузия. Туристам предлагают совместить хорошую «экскурсионку» с отдыхом на море, и все это без заморочек с визами.

Этим летом Диана съездила в такой трип вместе с двумя подружками. Заплатила $440 и 350 рублей за сам тур плюс 20 рублей за выбор места в автобусе. До моря пришлось ехать почти трое суток с двумя ночевками: одна в Воронеже, вторая в Тбилиси. Санитарные остановки были каждые три-четыре часа, раз в сутки туристов кормили обедом в придорожном кафе, а в транзитных отелях предлагали завтраки.

— На самом деле, я легко адаптируюсь к обстоятельствам, поэтому мне было комфортно. Мы с подругами много болтали, постоянно перекусывали, слушали музыку, смотрели сериалы, спали, поэтому дорога прошла незаметно, — отмечает девушка. — Задержка была только на российско-грузинской границе. В ту сторону мы простояли 12 часов, из-за этого немного съехало расписание. В Тбилиси для нас была организована экскурсия по Старому городу, также мы ненадолго заезжали в древний город Мцхета и к вечеру третьего дня наконец добрались до Батуми.

Грузия оставила самые лучшие впечатления: безумно красивая природа, море, очень вкусная кухня. Отдельно хочется отметить, насколько красивая Военно-Грузинская дорога среди гор — очень рада, что удалось по ней прокатиться. А еще я очень люблю собак, а в Грузии они повсюду.

В пути обратно, рассказывает девушка, пришлось провести чуть больше двух суток с ночевкой в Ростове. На границе простояли 8 часов. Это уже не первый автобусный тур для Дианы и, кажется, не последний.

«Еда была такая, что даже мухи думали, садиться ли на нее»

Кирилл в этом году ездил по похожему маршруту, но впечатления от автобусного тура у него остались совсем другие. Когда парень платил за поездку $450 и 150 рублей, он не ожидал, что придется ночевать в гостиницах с плесенью и без горячей воды. Саму дорогу до Гонио (пригород Батуми) читатель называет «марафоном» со всеми вытекающими.

— Первой остановкой стал Воронеж, где нас поселили в санаторий с грязными матрасами, шумоизоляцией, которая будто усиливала все звуки, и ужином из гречки с котлетой под строгим взглядом персонала, выгонявшего слишком медленно жующих. Горячая вода заканчивалась еще до того, как жильцы с верхних этажей успевали намылить голову.

Далее остановки по дороге были либо на заправках, либо в придорожных ресторанах. Второе, как выяснилось, хуже: цены кусаются, мух больше, чем клиентов, а еда иногда такая, что даже мухи думали, садиться ли на нее.

В Тбилиси нас встретил уже отличный отель — новый, уютный, за свои деньги просто чудо. Жаль, что мы пробыли в столице всего день. Город оказался невероятно разным: узкие и широкие улочки, разные стили, культура и люди со всего мира — и все это в каком-то гармоничном хаосе.

Спустя несколько суток мы наконец добрались до моря. Наш отель в Гонио оказался «за шо заплочено»: дубовые матрасы, фен прямо напротив душа без кабинки, осиное гнездо на балконе. Но хозяева — невероятно приятные люди, до пляжа пять минут, бассейн.

Сам Батуми, честно говоря, меня не впечатлил. Море не слишком чистое, город застроен как попало, пробки часовые, а Старый город — единственное место, куда хочется вернуться. Но стоит выехать за пределы, и ты уже в другой Грузии — в Аджарии. Там горы, рынки, пейзажи и люди, которые будто из другой, более теплой и душевной реальности.

Обратная дорога была тяжелой, признается парень. Границу прошли за 12 часов, из них 11 пришлось провести в нейтральной зоне, без туалетов. Спустя двое суток наконец добрались домой, «целуя родную землю у заправки».

Несмотря на описанные выше минусы, Кирилл решил, что преимущества для него очевидны.

— На двоих вся поездка, включая тур, еду, покупки и трансферы, обошлась в $1500 — это дешевле, чем перелеты туда-обратно. И, честно говоря, поездка окупилась уже в тот момент, когда я впервые вышел на грузинской границе и увидел горы. Это было потрясающе.

«Тур на автобусе — прекрасная возможность завести новые знакомства»

Еще одно бюджетное направление, которое в последнее время стало популярным у белорусов, — это Дагестан (Россия). Туда можно слетать на самолете, но для самых стойких есть автобусные туры по еще более приятным ценам. Оксана отдала за поездку $350 плюс сбор турфирмы 150 рублей. Дополнительно нужно было оплачивать некоторые активности.

— Ездила я в компании двух девушек, с одной из которых познакомилась в предыдущем отпуске в Грузии. Вообще, автобусный тур — это прекрасная возможность завести новые знакомства. Мы сразу же познакомились с новыми ребятами, и отпуск получился еще более веселым. На самом деле, можно и одному ехать, а компанию найти уже в пути.

Сколько ехать? Из Минска группа стартовала в семь утра и только на следующие сутки в четыре часа дня добрались до транзитного отеля в Пятигорске. Дальше каждый день был расписан: Приэльбрусье, Махачкала, горы и каньоны Дагестана.

— Наш тур был очень активным, на море были только один вечер, свободного времени практически не было, и мы соглашались на все активности, которые были предложены, — отмечает девушка. — Скуки в автобусе тоже не было, мы постоянно шутили, общались, играли во что-то. Я взяла с собой книгу, но нам было настолько интересно ехать всем вместе, что до нее даже руки не дошли.

Еще один плюс таких туров — виды, которые можно наблюдать прямо из окна автобуса даже без экскурсий. Единственное, в следующий раз я однозначно возьму с собой компрессионные чулки (на обратном пути очень сильно отекали ноги). И обязательно стоит захватить подушку и маленький пледик.

«Очень длинная дорога: двое суток туда и столько же обратно»

Наталья совсем недавно вернулась из автобусного тура в Абхазию. Это был первый подобный опыт — и больше повторять его нет никакого желания, на эмоциях говорит белоруска.

— Все хорошие впечатления от отдыха испорчены дорогой. Автобус ломался, хотя турфирма заявляла, что транспорт будет новый. Очень длинная дорога — почти двое суток туда и столько же обратно, без транзитных ночевок. Санитарные остановки каждые 3—4 часа, но иногда в таких местах, что терпеть приходилось до следующей, невозможно было даже подойти к туалету.

В поселке Цандрипш мы провели 10 ночей. Из плюсов: теплое чистое море, хороший отель (хотя были также вопросы, изначально заселили не в тот корпус). Но организация никакая: из гостиницы нас выселили в 12 дня, а в автобус мы сели только в 23.00, мучались до вечера.

Саму границу нужно было проходить пешком, с детьми и сумками/чемоданами. Туристы были в растерянности, никто не знал, что делать и куда идти. Спустя время только на той стороне появился сопровождающий. Шел дождь, поэтому все вымокли, устали, а в самом автобусе ночью было очень холодно, от кондиционеров не спастись. Как итог: все заболевшие за две ночи в пути.

За тур на троих семья заплатила $1470 плюс 360 рублей за услуги туроператора. Дополнительно на отдыхе белорусы потратили около $1000 в эквиваленте. За эти деньги удовольствие получилось сомнительное, уверена белоруска.

— Теперь я считаю, что лучше отдохнуть один раз в два года, чем дешевле, но каждый год.

«Пять ночных переездов и антисанитарные условия»

У Надежды опыт из разряда «хочу забыть это навсегда». Автобусный тур был в Италию с отдыхом на море в Греции. Цена — более чем привлекательная: всего €550 с человека (плюс €170 за экскурсии). Маршрут на две недели такой: Польша, Чехия, Австрия, Италия, Греция, потом Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия и снова Польша. Приключения начались с белорусско-польской границы, где группа простояла почти сутки.

— Сейчас турфирмы чаще всего предоставляют подменный автобус для быстрого прохождения границы, но в нашем случае этого сделано не было ни на пути туда, ни на пути обратно. Четкий конкретный маршрут со всеми городами и местами ночлега тоже прописан не был. Уже по факту сопровождающий сообщал нам, что до следующей точки, допустим, осталось 40 километров. Сами автобусы оказались категорически не предназначены для переездов на такие длительные расстояния. Пространства между сиденьями было минимум, мы даже не могли толком откинуть спинку, — перечисляет проблемы девушка.

Но самым неприятным в путешествии оказались ночные переезды — всего их было пять. Хотя, как уверяет Надежда, изначально речь шла только о трех ночевках в автобусе.

— Переодевались и мылись мы в антисанитарных условиях, просто не передать. Я не неженка, но эти грязные туалеты где-то на трассе — это отвратительно. Утром в дни, когда у нас были ночные переезды, завтраки не предоставлялись, и это была наша головная боль. Нас могли высадить возле какой-то заправки и дать чуть-чуть свободного времени, чтобы мы могли поесть. Если это были транзитные гостиницы, то там были предусмотрены завтраки, но скудные: яйца, булки — и все.

Транзитные гостиницы в большинстве своем были ужасные. Отсутствовали базовые предметы гигиены: туалетная бумага, полотенца и мыло. Из Италии в Грецию мы ехали на ночном пароме, где нам обещали каюту за доплату, но ее тоже не предоставили.

Единственное, о чем Надежда вспоминает без сожаления, — это неделя, проведенная в Греции на море. Там завтраки были хорошие, отель тоже на уровне. За всю поездку, включая дополнительные экскурсии, туристка заплатила около €1000. Для Европы это небольшая сумма — и про это часто напоминали работники турфирмы.

— Во время подготовки к поездке и непосредственно тура на все вопросы, которые мы задавали менеджеру, ответ был один: «А что вы хотите от экономтура?»

Надежда убеждена, что экономтуры бывают разными, и в данном случае их группа столкнулась с некачественной организацией поездки. Девушка советует обращать внимание на отзывы в интернете, чтобы не попасть в похожую историю.

«Тур на автобусе — это не про отдых, не про комфорт»

Ведущий Дмитрий Губич в этому году тоже добрался на автобусе аж до Греции — города Салоники. Говорит, что ему нужны были однократные визы, и под тур их было сделать проще всего. Ездил белорус в компании с женой и 11-летним сыном, который, несмотря на активный возраст, отлично перенес дорогу. Вся поездка заняла около недели. На границе с Польшей группа простояла сутки, поэтому ночевку в транзитном отеле пришлось пропустить. Две ночевки были в Греции, по одной в Венгрии и Сербии.

— Сам тур стоил около €350 на человека. Дополнительно можно было выкупить конкретные места в автобусе. Я купил места жене с сыном и себе отдельное (автобус был достаточно свободный, поэтому я сидел на двух креслах). Таким образом, то, чего я больше всего боялся в поездке на автобусе, не оправдалось. Оказалось, что даже с моим двухметровым ростом ехать вполне комфортно.

Народ в автобусе был разношерстный, но с большинством мы подружились. Я, как ведущий, проводил квизы и разные конкурсы. Еще взял с собой портативную приставку, играл, развлекался — в общем, отлично провел время.

В поездке у нас было много интересных экскурсий. В Греции, например, мы поднимались на гору Олимп и ездили в Метеоры — там очень красивые скальные монастыри. Были экскурсии с местными гидами по Будапешту, Эгеру, Белграду, а в самом автобусе у нас был хороший сопровождающий, доктор исторических наук БГУ. Мы остались очень довольны этой поездкой.

Дмитрий подчеркивает: автобусный тур — это не про отдых, не про комфорт, а именно про экскурсии и приключения. Если хотите минимум напряжения и суеты, лучше выбрать вариант на самолете прямиком на море.

— И пару слов о «персонажах», которые есть, наверное, в каждом автобусном туре. Была одна девочка, которую всегда все ждали. Вот говорят: «Встречаемся в 15:00», — она приходит в лучшем случае в 15:30. Был человек, который постоянно ел в автобусе что-то очень плохо пахнущее. Был персонаж, который вечно всем недоволен: здесь мы мало погуляли, здесь опоздали… Один раз таким недовольным персонажем, кстати, был я, потому что в венгерском городе Эгер нам дали номер, в котором пахло хуже, чем в биотуалете на границе. Но я попросил его поменять, и нам пошли навстречу.

«Видеть из окна автобуса швейцарские горы — это очень приятно»

Алексей в компании дочки и жены этой весной съездил в автобусный тур по Германии и Швейцарии. Вся поездка заняла восемь дней плюс дорога до границы и обратно. Поскольку это были длинные майские выходные и на польской границе автобусы стояли по трое суток, туроператор предложил ехать через Латвию. С 15 октября такой возможности, кстати, может не быть: Латвия объявила о намерении ввести запрет на пересечение границы для туристических автобусов.

— Автобус на первый взгляд казался неудобным, но в целом было довольно комфортно. В Варшаве к нам подсел наш гид и начал нас развлекать — дорога стала не такой томной. Гостиницы у нас были по системе «Фортуна», кормили отлично.

Дальше туристы посмотрели Рейнский водопад и доехали до гостиницы во Франции, где ночевали пять суток. Оттуда каждое утро после завтрака ездили в Швейцарию.

— Видеть из окна автобуса швейцарские горы, пастбища и прочие интересности куда приятнее. На мой взгляд, это один из самых насыщенных туров. Наш гид — это просто находка: очень интересная подача информации без изобилия дат и цифр. А еще было очень много ходьбы, в день мы проходили по 15—20 тыс. шагов. Кроме экскурсий, оставалось свободное время на поесть и погулять.

После Швейцарии туристы отправились в Германию, где посетили Нюрнберг и Вюрцбург. А дальше предстояла долгая дорога домой.

— Один из минусов таких туров — это ноющие дети, подростки — не плачущие (таких не было), а вечно чем-то недовольные и возмущающиеся. Но в целом нашу семью все устраивало. Было интересно попробовать формат, в котором не нужно ничего организовывать самому, кроме питания днем.

Поездка на троих потянула примерно на €2260. Алексей считает, что цена для такой насыщенной программы абсолютно оправданна. А уже летом он с семьей слетал просто на море — самостоятельно и без агентств.

«Некоторые люди придираются к любой мелочи»

Сергей слышал, что под автобусные туры проще всего сделать визу. Было решено совместить приятное с полезным и съездить с супругой в Италию. Визы обоим дали на полгода (притом что у Сергея был «чистый» паспорт) — в нынешних реалиях это отличный результат.

— Дорога к морю заняла у нас, по сути, два с половиной дня. Граница, транзит по территории Польши с экскурсией по Кракову, транзит по территории Чехии и Австрии, экскурсия по Вене. Под вечер добрались до Италии, где переночевали в транзитном отеле. И только на следующий день оказались в Римини, где и провели шесть дней на море. Впечатления от этого города остались смешанные. С одной стороны, старая часть города красивая, море рядом, с другой — много мигрантов, море не особо чистое, отель категории «три звезды» (мало места, порционные завтраки). Однако мы примерно этого и ожидали.

Дорога в целом не напрягала, за исключением «вечно всем недовольных», рассказывает Сергей.

— Некоторые люди придирались к любой мелочи, жаловались на автобус (хотя он был новый, очень комфортный, особенно по сравнению с теми, на которых я ездил раньше). Также были недовольные отелями (хотя про их уровень также было известно заранее). Еще говорили, что с нас где-то собирают непонятные суммы денег, хотя все траты были прописаны в договоре. Ну и все в таком духе.

В сумме на двоих у ребят получилось действительно немало: по €709 за тур плюс основные экскурсии, €55 за визу, примерно €100 на доплаты в поездке. Вместе с питанием и сувенирами все потянуло на €3000.

— Но мы хотели съездить именно в Европу, так что в целом нормально. Возможно, дешевле было бы полететь туда на самолете и забронировать все самим, но такой вариант подошел бы, если бы у нас уже была виза. В следующий раз мы, скорее всего, просто слетаем в какую-нибудь Турцию. Там ты платишь за сам тур — и все, сидишь на море, отдыхаешь.

«Рекомендую снизить ожидания — до цены поездки»

Не всем в отпуске, в принципе, нужно море. Елена в этом году решилась поехать в автобусный тур зимой. И выбрала самое холодное направление — северный российский город Мурманск. Нетрудно догадаться, что главной целью поездки была «сияшка» (так местные называют северное сияние).

— Поездка была сразу после Нового года, как раз в последние недели полярных ночей. До Мурманска суммарно добираться около 40 часов, но так как на пути туда была остановка в Карелии, то дорога прошла проще. А вот обратно мы ехали прямиком в Минск. Некоторые ребята доехали только до Питера и, не выдержав, решили оттуда лететь на самолете. А одна девушка сразу по прибытии в Мурманск отказалась от поездки и полетела назад в Минск с пересадкой.

Главным испытанием в поездке стал холод: туристы мерзли и в автобусе, и в отелях Мурманска и Карелии. Последний отапливался только напольным обогревателем. Спали в шапках, трех слоях одежды и шерстяных носках.

— В Мурманске даже при −25 ощущение было как при −30, так как очень влажно. Там точно не до стильных луков. Хотя наши девочки всегда красавицы, даже на Северном полюсе! Термобелье, три-четыре слоя одежды, термос с кипятком или чаем, стельки с подогревом, шапки и шерстяные перчатки — лучшие друзья в этой поездке.

На таком морозе часто подводит техника — так случилось и в этой поездке. По дороге из Мурманска в Териберку (село, откуда обычно наблюдают за китами) сломался автобус. Туристов пересадили в другой, и они почти два часа ехали стоя. Китов, кстати, никто так и не увидел.

— Кто-то очень расстроился, а я в принципе изначально понимала, что шанс встретить китов в это время года минимален. Я хотела почилить с кофейком на берегу Северного Ледовитого океана на их известных качелях рядом со скелетом из «Левиафана». Почти получилось! Еще была классная активность — флоатинг, когда надеваешь специальный костюм и плаваешь в океане. Эмоций у ребят было много! А по пути в Мурманск мы словили «сияшку».

Тур стоил всего $300 плюс туристический сбор. Дополнительно надо было оплатить экскурсии (киты, местная деревня, все парки и активности). Завтрак был включен. Несмотря на холод и приключения со сломанным автобусом, Елена готова повторить поездку.

— Даже когда у нас сломался автобус посредине дороги в лесу ночью в Заполярье, это был опыт, эмоции. Думаю, величие Севера можно прочувствовать именно в такие моменты, а не когда смотришь «Игру престолов» на диване с чипсами. Теперь я рассматриваю автобусные туры в Дагестан и Алтай, так как там никогда не была, а в Европу в свое время ездила достаточно часто.

Наверное, автобусный тур лучше не делать основным отпуском в году, так как ты очень сильно устаешь физически и эмоционально, а вот как дополнительное путешествие и приключения — это точно да! При этом я рекомендую снизить ожидания — до цены поездки, и тогда не будет никаких разочарований.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com