Украинский спецназ сорвал прорыв армии РФ 22.08.2025, 15:19

В Донецкой области разведчики уничтожили более 90 оккупантов.

В Донецкой области подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса успешно выполнило боевую задачу. Разведчики остановили продвижение российских войск и нанесли им значительные потери.

Также был пополнен обменный фонд. Соответствующие кадры показала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Детали операции

«Подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины совместно с собратьями из РДК успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По официальным данным, в ходе операции было ликвидировано более 90 оккупантов, еще пятеро взяты в плен. Важную роль сыграли операторы FPV-дронов и дронов-бомберов, которые совершили более 400 боевых вылетов и обеспечили поддержку штурмовых действий с воздуха.

Опубликованное видео демонстрирует работу спецназовцев во время выполнения задания. Благодаря их действиям удалось стабилизировать логистику Сил обороны на этом участке фронта и не допустить прорыва противника в направлении границ Днепропетровской области.

Кроме того, воины обнаружили несколько групп так называемых «знаменосцев» – российских военнослужащих, которые пытались устанавливать триколоры на подконтрольной Украине территории для фейковых сообщений о «захвате» населенных пунктов. Все эти группы были обезврежены.

«Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!» – отметили в ГУР МО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com