закрыть
22 августа 2025, пятница, 15:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ сорвал прорыв армии РФ

  • 22.08.2025, 15:19
Украинский спецназ сорвал прорыв армии РФ

В Донецкой области разведчики уничтожили более 90 оккупантов.

В Донецкой области подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО совместно с бойцами Российского добровольческого корпуса успешно выполнило боевую задачу. Разведчики остановили продвижение российских войск и нанесли им значительные потери.

Также был пополнен обменный фонд. Соответствующие кадры показала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Детали операции

«Подразделение «Братство» в составе «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины совместно с собратьями из РДК успешно выполнило боевую задачу по сдерживанию вражеских сил в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По официальным данным, в ходе операции было ликвидировано более 90 оккупантов, еще пятеро взяты в плен. Важную роль сыграли операторы FPV-дронов и дронов-бомберов, которые совершили более 400 боевых вылетов и обеспечили поддержку штурмовых действий с воздуха.

Опубликованное видео демонстрирует работу спецназовцев во время выполнения задания. Благодаря их действиям удалось стабилизировать логистику Сил обороны на этом участке фронта и не допустить прорыва противника в направлении границ Днепропетровской области.

Кроме того, воины обнаружили несколько групп так называемых «знаменосцев» – российских военнослужащих, которые пытались устанавливать триколоры на подконтрольной Украине территории для фейковых сообщений о «захвате» населенных пунктов. Все эти группы были обезврежены.

«Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!» – отметили в ГУР МО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина