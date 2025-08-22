Назван тип тренировок, которые укрепят тело после 40 лет 22.08.2025, 15:22

В этом возрасте следует сосредоточиться на формировании правильных нагрузок.

После 40 лет важно адаптировать тренировки к состоянию здоровья и физической формы. В этом возрасте следует сосредоточиться на формировании правильных нагрузок, чтобы замедлить старение, избежать травм, увеличить мышечную силу и сохранить гибкость и подвижность.

Чем можно заниматься после 40 лет для укрепления тела - читайте в материале РБК-Украина.

Сосредоточьтесь на упражнениях с низкой нагрузкой

Упражнения с высокой нагрузкой могут быть очень вредными, особенно после определенного возраста. Поэтому стоит отдавать предпочтение таким видам спорта, как:

Ходьба - она укрепляет кости и мышцы, не вредя суставам.

Велоспорт - развивает силу и выносливость без чрезмерной нагрузки на суставы.

Плавание - укрепляет сердце и дыхательную систему.

Силовые тренировки

По результатам исследования, одним из ключей к поддержанию формы после 40 лет является укрепление мышц. Это можно делать разными способами, но самыми распространенными являются использование гантелей и эластичных лент, то есть силовых тренировок.

Сегодня также популярны функциональные и изометрические тренировки. Такой тип упражнений задействует несколько групп мышц одновременно, используя естественные движения и сокращения мышц без движения тела, что меньше нагружает суставы.

Подвижность и гибкость

Подвижность и гибкость имеют важное значение для поддержания оптимальной физической формы. Для их сохранения или улучшения рекомендуется заниматься, например, пилатесом. Он помогает улучшить осанку, укрепить мышцы и суставы, что делает его идеальным для людей, страдающих от боли в спине.

Другая дисциплина, которой вы можете заняться, - йога. Она выполняется с помощью осознанных поз и движений и помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, улучшить подвижность и расслабить мышечное напряжение.

Советы для безопасных тренировок

Перед началом любой программы тренировок важно проконсультироваться со специалистом, чтобы составить план, соответствующий вашему возрасту и возможностям.

Используйте подходящую обувь с хорошей поддержкой и амортизацией для защиты суставов.

Перед тренировкой выполняйте динамическую растяжку и медленные круговые движения, чтобы подготовить тело и стимулировать выработку синовиальной жидкости, которая отвечает за питание суставов.

Разминка и растяжка после тренировки являются ключевыми для подготовки и восстановления суставов, мышц и сухожилий; таким образом мы предотвращаем или уменьшаем травмы, которые вы можете получить, независимо от вашего возраста.

