Назван тип тренировок, которые укрепят тело после 40 лет
- 22.08.2025, 15:22
В этом возрасте следует сосредоточиться на формировании правильных нагрузок.
После 40 лет важно адаптировать тренировки к состоянию здоровья и физической формы. В этом возрасте следует сосредоточиться на формировании правильных нагрузок, чтобы замедлить старение, избежать травм, увеличить мышечную силу и сохранить гибкость и подвижность.
Чем можно заниматься после 40 лет для укрепления тела - читайте в материале РБК-Украина.
Сосредоточьтесь на упражнениях с низкой нагрузкой
Упражнения с высокой нагрузкой могут быть очень вредными, особенно после определенного возраста. Поэтому стоит отдавать предпочтение таким видам спорта, как:
Ходьба - она укрепляет кости и мышцы, не вредя суставам.
Велоспорт - развивает силу и выносливость без чрезмерной нагрузки на суставы.
Плавание - укрепляет сердце и дыхательную систему.
Силовые тренировки
По результатам исследования, одним из ключей к поддержанию формы после 40 лет является укрепление мышц. Это можно делать разными способами, но самыми распространенными являются использование гантелей и эластичных лент, то есть силовых тренировок.
Сегодня также популярны функциональные и изометрические тренировки. Такой тип упражнений задействует несколько групп мышц одновременно, используя естественные движения и сокращения мышц без движения тела, что меньше нагружает суставы.
Подвижность и гибкость
Подвижность и гибкость имеют важное значение для поддержания оптимальной физической формы. Для их сохранения или улучшения рекомендуется заниматься, например, пилатесом. Он помогает улучшить осанку, укрепить мышцы и суставы, что делает его идеальным для людей, страдающих от боли в спине.
Другая дисциплина, которой вы можете заняться, - йога. Она выполняется с помощью осознанных поз и движений и помогает укрепить мышцы-стабилизаторы, улучшить подвижность и расслабить мышечное напряжение.
Советы для безопасных тренировок
Перед началом любой программы тренировок важно проконсультироваться со специалистом, чтобы составить план, соответствующий вашему возрасту и возможностям.
Используйте подходящую обувь с хорошей поддержкой и амортизацией для защиты суставов.
Перед тренировкой выполняйте динамическую растяжку и медленные круговые движения, чтобы подготовить тело и стимулировать выработку синовиальной жидкости, которая отвечает за питание суставов.
Разминка и растяжка после тренировки являются ключевыми для подготовки и восстановления суставов, мышц и сухожилий; таким образом мы предотвращаем или уменьшаем травмы, которые вы можете получить, независимо от вашего возраста.