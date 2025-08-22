закрыть
22 августа 2025, пятница, 15:44
Cтанцию метро «Профсоюзная» в Минске строить не будут

  • 22.08.2025, 15:34
Cтанцию метро «Профсоюзная» в Минске строить не будут

Чиновники решили, что нецелесообразно.

Станции метро «Профсоюзная», которую планировали возвести на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей, строить не будут. Эту информацию журналистам подтвердили в Мингорисполкоме.

«Был пересмотрен проект, проанализированы пассажиропоток, пропускная способность, в целом целесообразность расположения там станции. Важно учитывать и то, что рядом «Немига» и «Фрунзенская». В результате пересмотра этой станции нет» — пишет пресс-служба Мингорисполкома.

Станция «Профсоюзная» должна была располагаться в Центральном районе Минска. Название ей присвоили по расположенному рядом зданию Федерации профсоюзов Беларуси.

